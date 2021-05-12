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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi! Saatleri değişiyor 3 aşamalı normalleşme planı...
Ramazan Bayramı sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte Türkiye'nin tam kapanma sonrası 3 aşamalı normalleşme planı. Sokağa çıkma yasağı saatleri, seyahat yasağı, kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak...Okullarda yüz yüze eğitim...
Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla alınan 'tam kapanma' kararının etkisiyle vaka sayıları hızla düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sonrası kontrollü normalleşme dönemine geçileceğini açıkladı. Peki, Türkiye'nin normalleşme planı nasıl olacak? İşte kulislere göre Türkiye'nin normalleşme planıyla ilgili tüm merak edilenler...