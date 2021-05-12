Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi! Saatleri değişiyor 3 aşamalı normalleşme planı...

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla alınan 'tam kapanma' kararının etkisiyle vaka sayıları hızla düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram sonrası kontrollü normalleşme dönemine geçileceğini açıkladı. Peki, Türkiye'nin normalleşme planı nasıl olacak? İşte kulislere göre Türkiye'nin normalleşme planıyla ilgili tüm merak edilenler...