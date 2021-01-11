Sokağa çıkma yasağı ile ilgili kritik gün! Gözler oraya çevrildi

Sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? Gözler bugünkü toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de yılın ilk kabine toplantısına başkanlık edecek. Gündemde ABD ve AB ile yeni yol haritası, reform çalışmaları, koronavirüs kısıtlamalarının sahaya etkisi ve alınabilecek yeni kararlar var. Toplantıda kısıtlamaları bölgesel bazda esnetme formülleri görüşülecek.

Beştepe’de toplanacak yeni yılın ilk kabine toplantısında, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Programı çerçevesinde bakanlıkların atacağı adımlar ve hayata geçirilecek projelerin genel bir değerlendirilmesi yapılacak. Öncelikle koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin değerlendirileceği toplantıda önümüzdeki dönemde atılacak adımlar masaya yatırılacak. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamalarının vaka sayısına etkisi, İstanbul Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerdeki son durum, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle konuşulacak. Aşılamanın başlamasıyla hafta içi kısıtlamaları ve hafta sonu yasakları dahil olmak üzere lokal bazda kontrollü/kademeli şekilde esnetme adımlarının atılabileceği belirtiliyor.

BAKAN KOCA AŞIYI ANLATACAK

Toplantıda en geç nisan ayına kadar kullanıma hazır hale gelmesi beklenen yerli aşı ve aşılama süreçleri konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sunum yapması bekleniyor. Yeni yıldaki kısıtlamaların koronavirüs tablosuna yansıması ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni tedbirler ya da kısıtlamalarda esnetme kararının alınıp alınmaması konusunda da son karar verilecek. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin kademeli ve kontrollü şekilde başlatılması için olası tarihlerin de konuşulması bekleniyor.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANIYOR

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ABD ve AB ile yeni dönem olacak. Bu kapsamda ABD’de Donald Trump taraftarlarının Kongre baskını değerlendirilecek. ABD ve AB ile başlatılacak yeni dönemde atılacak adımların konuşulacağı kabinede Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı videokonferans görüşmesiyle ilgili bilgi verecek. AB ile açılacak yeni sayfa çerçevesinde istişare mekanizmalarının geliştirilmesi ve ilişkilerde güvenin yeniden tesisi, diyalog temaslarının yeniden başlatılması için yapılması gerekenlerle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bir sunum yapması planlanıyor. Türkiye ile AB arasındaki yeni dönem diplomasi trafiğinin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Toplantıda ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’in görevi devralmasının ardından Ankara-Washington ilişkilerinin yol haritası da ele alınacak.

ERDOĞAN’DAN REFORM LANSMANI

Toplumun tüm kesimleriyle istişare halinde hazırlıkları süren ekonomi ve hukuk alanındaki reform çalışmaları da kabinenin bir diğer gündem başlığı olacak. Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, kurdaki düşüş, faiz politikası hakkında değerlendirmeler yapılacak. Erdoğan’ın Beştepe’de lansman toplantısıyla açıklayacağı reform başlıkları konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kabineye brifing verecek. Toplantıda alınan kritik kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna açıklayacak.