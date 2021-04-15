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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş uyarı! Bakan duyurdu, en geç...

DHA |  15 Nisan 2021 Perşembe - 17:03 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 17:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Akşam saat 18.00'de iş yerlerimizi kapatalım ve en geç 19.00'da evimizde olalım. Mübarek Ramazan'da salgına karşı iyi netice almalı, yaza inşallah, bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız" dedi.


Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede önemli bir dönemin içinde olunduğunu belirterek, "Mücadelede daha ağır bedellerle karşılaşmamak için; akşam saat tam 18.00'de iş yerlerimizi kapatalım ve en geç 19.00'da evimizde olalım. Tedarik, üretim, sağlık, güvenlik vb. alanlarda kısıtlamada istisnalar mevcuttur.
 
Bu istisnalar, zorunlu işlerin görülmesi içindir. Muafiyetlerin suistimali, mücadelemize ve kurallara uyanlara haksızlıktır. Tüm güvenlik birimlerimiz ve denetim ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başındadır.
 
Denetimlerde rehberlik ve uyarı önceliğimizdir. Ancak tedbirlere uyulmaması konusunda ısrar, kasıt, istismarda ise idari ve adli yaptırım esastır. Birbirimizi anlayarak, kurallara uyarak, mübarek Ramazan'da salgına karşı iyi netice almalı, yaza inşallah, bu musibeti yenerek sağlıkla ulaşmalıyız" ifadelerine yer verdi.
 
 

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