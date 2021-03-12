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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Yeniden başlıyor, o illerde...
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, tüm illerde yeniden gündeme geldi. Normalleşmenin uygulanacağı ikinci hafta sonunda İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Sakarya ve tüm illerde pazar günü sokağa çıkma yasağının durumuna gözler çevrildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelgede düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasağının tamamen kaldırıldığı bildirildi. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olmayacak, sadece pazar günü uygulanacak. Peki, pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte, 13-14 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan illerin tamamı...
Sokağa çıkma yasağının bugün olup olmadığı araştırılan konular arasında bulunuyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden sokağa çıkma yasağı hakkında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, risk grubuna göre bazı illerde hafta sonu yasağının kaldırıldığını duyururken bazı illerde ise pazar günü devam edeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesine göre, cumartesi akşamı kısıtlama 13 Mart cumartesi 21.00'da başlayacak. İşte 14 Mart'ta sokağa çıkma yasağı olan iller hakkında bilgiler...