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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Tek tek açıklandı, 9 ilde...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Tek tek açıklandı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili peş peşe haberler geldi. Türkiye'de yaşayan herkes merakla bekliyor. Haritada nasıl değişiklikler olacak? Haritadaki değişiklik sokağa çıkma yasaklarını etkileyecek mi? Kısıtlamalar geri mi gelecek, alınan yeni kararlar neler olacak? Hepsi bugün belli olacak. Öte yandan bu 9 ilin renginin değişebileceği belirtildi. Bilim kurulu üyeleri de mavi renkteki iller hariç diğer illerde bazı yasakların geri getirilmesini istedi. İşte sokağa çıkma yasağı, kısıtlamalar, normalleşme, aşı ve birçok konu ile ilgili son gelişmeler...
Sokağa çıkma yasağı, kontrollü normalleşme ve kısıtlamalarla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Tüm gözler bugün kabine toplantısının ardından yapılacak açıklamalarda. Vaka sayılarındaki artış dikkatlerden kaçmıyor. Türkiye'nin koronavirüs renk haritası, bu hafta yenilenecek. En çok merak edilen soru ise, son vaka sayılarıyla hangi il, hangi renge bürünecek? Kontrollü normalleşmeye geçilmesinin ardından artan vakalarla birlikte kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği de merakla bekleniyor. 9 kentin ise renginin değişebileceği belirtildi. İşte tüm son dakika gelişmeleri...