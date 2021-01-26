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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! İki normalleşme yolu...
Sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar ilgili peş peşe açıklamalar geliyor. İşte normalleşme için beklenen adımlar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir doktorun koronavirüsü yenen hastasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Sağlık çalışanlarımızın verdikleri emek ve özveri sonucu iyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuz" dedi. Öte yandan herkesin cevabını merak ettiği koronavirüs kısıtlamaları ne zaman bitecek sorusu da yanıtını buldu. Şimdi gözler öne çıkan iki farklı normalleşme hedefinde. İşte koronavirüsle mücadelede yaşanan son dakika gelişmesinin tüm detayları...