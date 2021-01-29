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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Bakanlık resmen duyurdu...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli açıklama geldi. Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiriyor. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamada bulundu. Sokağa çıkma yasağının ne zaman esnetileceğine dair gelecek haber merakla bekleniyor. Gözler haftaya yapılması planlanan toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kısıtlamalarla ilgili olarak yapılacak kabine toplantısını işaret etti. Önemli kararlar alınması bekleniyor. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler ne? Kısıtlamalarla ilgili hangi planlamalar gündemde? İşte tüm detaylar...
Sokağa çıkma yasağı bugün saat 21:00’de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’de sona erecek. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni gelişmeler peş peşe açıklanıyor. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kısıtlamalarla ilgili olarak kabine toplantısını işaret etti. Kısıtlamaların ne zaman genişletileceği sorusunun yanıtını tüm Türkiye merakla bekliyor. İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler...