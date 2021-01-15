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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Bakanlık resmen duyurdu...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan çok önemli açıklama geldi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenleri bakanlık yanıtladı. Sokağa çıkma yasağı Pazartesi sabah 05.00’de sona erecek. Herhangi bir zorlukla karşılaşılmaması adına bu hafta da tüm tedbirler alındı. Peki yemek siparişi verilebilecek mi? Manav, market kuruyemişçiler açık mı, vatandaşlar nasıl alışveriş yapacak? Yasaklardan kimler muaf tutulacak? İşte tüm merak edilenler ve İçişleri Bakanlığı'nın yeni açıklaması...
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenleri İçişleri Bakanlığı her cuma olduğu gibi tek tek açıkladı. Kimler muaf, nereler açık, vatandaşlar nasıl alışveriş yapacak? İşte sıkça sorulan sorular ve tüm bilgiler...