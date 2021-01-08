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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! Bakanlık açıkladı...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama geldi. Bu akşam başlayacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilen soruları Bakanlık yanıtladı. Herhangi bir zorlukla karşılaşılmaması adına tüm tedbirler alındı. Peki nerelerden alışveriş yapılabilecek? Yemek siparişi verilebilecek mi? Yürüme mesafesindeki iş yerlerinden alışveriş yapılabilecek mi? Şehirler arası seyahat nasıl olacak? Yasaklardan kimler muaf tutulacak? İşte tüm merak edilenler ve yanıtları...
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenleri İçişleri Bakanlığı tek tek açıkladı. Kimler muaf, nereler açık, alışveriş yapılabilecek mi? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...