Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! 39 ilde büyük tehlike, bakanlık duyurdu...

Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin nüfusa düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını 20 Mart’ta açıkladı. Haritaya göre, en yüksek vaka sayısı Samsun’da tespit edildi. Samsun’da her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 458.53’den 598.97’ye yükseldi. En düşük vaka sayısının görüldüğü il ise Şırnak oldu. Türkiye’de 81 ilin 11’inde vaka sayıları düşerken, 70’inde yükselişe geçti. Koca’nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 251.12, Ankara’da 107.99, İzmir’de 111.41 oldu. Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkâri, Mardin ve Şanlıurfa olarak sıralandı. Bakanlığın açıkladığı verileri değerlendiren uzmanlar da risk haritasındaki kırmızı renkli il sayısına 14 ilin ilave olmasıyla 25’den 39’a yükseldiğini ifade etti.
SEYAHATE DENETİM
Her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarına göre en çok vakanın görüldüğü ilk 3 il yine Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. Karadeniz’de vaka kontrol kararlarında il pandemi kurullarının yetersiz kaldığını ve daha kapsamlı karar alınması gerektiğini savunan KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Karadeniz’in 6 haftadır kırmızı bölgede olduğunu ve tüm ülkenin kırmızıya doğru gitmeye başladığını söyledi. Vakaların artmasına rağmen insan davranışlarında değişiklik olmadığını ifade eden Aydın’ın uyarıları şöyle:
“Virüs daha hızlı bulaşmasına rağmen bizim davranışlarımızda hiçbir değişiklik yok. Bu bölgenin artık il pandemi kurullarıyla yönetilecek durumdan çıktığını görmemiz lazım. Karadeniz Bölgesi için majör kararların alınabilmesi ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu’nun devreye girmesi gerekiyor. Bu bölgedeki seyahatlerin ve eğitimlerin mutlaka denetim altına alınması gerekiyor. Her türlü organizasyon denetim altında yapılmalı. Aksi halde önümüzdeki haftalar daha kötü günler bizi bekliyor olabilir.”
"MAJÖR KARARLAR"
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener ise, son dönemde maske, mesafe, el hijyeni gibi önlemlere çok fazla uyulmadığını belirterek, şunları söyledi: “Tehlike büyük. Halîhazırda Avrupa’da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde. Bu tırmanış trendi devam edecek olursa, Türkiye’nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir. İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar var. Türkiye’de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı, Karadeniz mutantı, İstanbul mutantı olabilir.
YİNE UNUTULAN VİRÜS OLDU
Türkiye genelinde alınan tedbirlere ve yapılan denetimlere rağmen vaka artışları sürüyor. Vaka lideri Samsun başta olmak üzere İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Gaziantep’in de aralarında bulunduğu kentlerde vaka tırmanışına rağmen sosyal mesafenin unutulduğu kalabalıklara rastlamak mümkün.
Hürriyet'ten Fulya Soybaş, 14 ilin neden kırmızıya döndüğünü ve ne yapmak gerektiğini ise uzmanlarla konuştu. Soybaş'ın ilgili yazısı şu şekilde:
İŞİN SIRRI DENETİM VE BİLİNÇLENDİRME
ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan’a ‘Siz nasıl başardınız? Biz nerede yanlış yaptık?’ diye sordum. Vali Pehlivan “‘Başardınız’ denince insan elbet seviniyor ama aman rehavete kapılmayalım! Başarı ancak tüm ülke maviye döndüğünde mümkün” diyerek mütevazı davranıyor. Ancak illaki 3 haftadır ‘mavi’ kalabilmenin bir sırrı olmalı! Vali Pehlivan il olarak kırmızı alarm seviyesinde olduklarını belirterek, şöyle devam ediyor: “Belki bizim bir artımız, alan hâkimiyetini daha başarılı sağlamış olmamızdır. Örneğin geçen sene, daha pandeminin başlarında kapsamlı bir risk analizi yaparak yola çıktık. Tabiri caizse, ‘yumuşak karnımız’ neresi önce onu tespit ettik.”
SINIR KAPISI KONTROL ALTINDA
“Habur sınır kapısı Türkiye’nin en işlek sınır kapılarından biri. Günde 3 bin üzerinde araç giriş-çıkışı var. O nedenle, sınıra sahra hastanesi kurduk. Gelen araçların dezenfektasyonundan TIR şoförlerinin kontrol testlerine kadar her şey yapıldı, yapılmakta. Ayrıca ‘temassız ticaret’ uygulaması başlattık. Diyelim TIR geliyor, şoför kapıya kadar götürüyor, işlemler yapıldıktan sonra TIR’ı ara noktada bırakıp geri dönüyor. Bir başka şoför gelip, TIR’ı alıp, yola devam ediyor. Böylelikle teması sıfır noktasına indirdik.”
İL GİRİŞ-ÇIKIŞLARI DENETLENİYOR
“İl giriş-çıkışlarımız kontrol atında. 537 bin nüfusumuz var, 520 bin vatandaşımızı sağlık taramasından geçirdik. Bu bize ‘ön alma’ konusunda müthiş bir avantaj sağladı. Diyelim kişinin ateş, öksürük gibi semptomu var. Sadece o kişiyi değil tüm haneyi, gerekirse tüm apartmanı izole ettik. Gerekli durumlarda sokak, cadde, mahalle karantinaları uyguladık. Kurumlar arası işbirliğini önemsedik. Ceza değil, ikna ve bilinçlendirme yoluyla toplumun her kesimini bu mücadeleye ortak ettik. Filyasyon ekiplerimizin yanı sıra mobil ekipler oluşturduk. Denetim kadar bilinçlendirmeye önem verdik! Bu işin ne kadar ciddi olduğunu bıkmadan anlattık, uyardık.”
DÜĞÜN VE TAZİYEYE SON
“Bölgede düğün-taziye geleneği yaygın. 3-4 gün sürer. ‘Uzaktan yapılsın’ dedik. Tabii bu noktada halkın işbirliği çok önemliydi. Elbette aksaklıklar oldu ama büyük ölçüde kurallara uyuldu. Halkımız gerçekten de çok büyük duyarlılık gösterdi. Başta maske takan yoktu, şimdi ise tek tük takmayan var. Geçmişten bu yana terörle mücadelenin devam ettiği de bir iliz. Askeri birliklerimiz fazla. Oraları da muhafazada tutmak önemliydi. Gündemde ‘Maske zorunlu olsun mu olmasın mı?’ tartışmaları varken biz maskeyi çoktan zorunlu kılmıştık. Görevden dönen, izinden gelen personel de birliği ile temas ettirilmedi. 15 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık. 28 gün karantina uyguladığımız zamanlar oldu. ‘Bir hafta denetim yapalım, öteki hafta yapmayalım’ demedik. Her gün yaptık! İllaki çevre illerden gelen gidenler olacaktır. Mutasyonlu virüs tehlikeli ama ‘başardık’ deyip rahatlamak yok. Yola devam.”
KENDİ HALİMİZDE 3. PİKTEYİZ
GAZİ Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Şenol’a Şırnak’ın başardığını nasıl olup da diğer illerin başaramadığını soruyorum. Türkiye’de genel anlamda bir salgın yönetimi olmadığını söyleyen Prof. Dr. Esin Şenol, “Temel problem bu. Salgını sönümleyecek, yeni vaka, hasta ve ölüm sayılarını azaltacak şekilde salgını yönetemiyoruz maalesef. Her şey kendi halinde. Kendi halimize bırakıldığımız için de ne bulaş azalır, ne de bu kısırdöngüden kurtulabiliriz” diyor.
TÜRKİYE MUTANTI OLABİLİR
Nedir bu salgı yönetimi? İller arası seyahatlerin engellenmesinden denetim ve bilinçlendirmeye kadar birçok konuda eksiklikler olduğunu belirten Prof. Dr. Şenol şöyle devam ediyor: “İnsan hareketliliğini engelleyecek bir şey yapmıyoruz. Yapılan yerlerde de kontrollü ve düzenli değil. Bu nedenle de havuzu bir türlü boşaltamıyoruz. Önümüzdeki süreç maalesef daha sıkıntılı olacak. Şimdi 3. piki yaşıyoruz, hatta 3. pikin zirvesine gitmekteyiz. ‘Vaka sayıları artıyor ama kayıplarımız ve hastaneye yatış artmıyor’ diye düşünmeyin, hepsi doğru orantıyla artmakta. Türkiye’ye özgü bir mutasyondan söz edilebilir mi? Şu an öyle bir tespit de çalışma da yok. Ama kişisel kanaatim yüzde yüz olduğu yönde. Virüsün serbest dolaştığı ülkelerden biriyiz.”
İL BAZLI KARANTİNA UYGULANMALI
Enfeksiyon uzmanı Dr. Gökçe İnan, haritanın maviden hızla kırmızı ve turuncuya bürünmesindeki temel nedenlerden birinin, iller arası hareketlilik, ev oturmaları ile taziye ziyaretlerinin artmasından kaynaklı olduğunu söylüyor. Dr. İnan “Bu hafta bana Trabzon’dan hasta geldi. Her bölgede uygulanan kısıtlamalar farklıyken bir ilden diğerine kolayca geçmek sıkıntılı. 5 ile karantina kararı alındı ki bu çok doğru bir uygulama. İl bazlı karantinalar bir nebze çözüm olabilir. Ayrıca ev oturmaları, taziyelerin artması da problem. Elbette acılarını anlıyor ve paylaşıyorum ama saatler süren bu ziyaretler riskli. ‘Akraba akrabaya bulaştırmaz’ gibi davranılıyor. Hastalarıma soruyorum ‘Nereye gittin?’, ‘Anneme’ ya da ‘Komşuma’ diyor. Kapalı, kalabalık bir ortam. Daha fazla virüs yüküne maruz kalıyorsunuz. Bir kere artık şunu kabul edin. Aşılansak da o maske çıkmayacak. Mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz. Kapalı ortamlarda fazla kalmayacağız. Hepimiz sıkıldık ama bu kurallara uymazsak süreç daha gürültülü seyredecek” diyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta en çok vaka artışının yaşandığı yüksek riskli 5 şehrin (İstanbul, Kastamonu, Erzincan, Çankırı ve Yalova) yöneticileri ile video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Koca, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka artışı devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok vaka artışı yaşanan il yöneticilerimizle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Tecrübelerimiz bu artışı göğüslemeye yeterli. Yerinde karar, yerinde tedbir, etkili mücadele ile virüse fırsat vermeyeceğiz." notunu paylaştı.
ALARM VEREN 5 ŞEHİR
Geçtiğimiz hafta yayımlanan haftalık vaka artış raporunda en çok vaka görülen 5 şehir İstanbul, Kastamonu, Erzincan, Çankırı ve Yalova olarak açıklanmıştı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplandı. Toplantıda kamu kurumları ve eğitim kurumları ile kafe, lokanta, restoran, berber, nikah salonu gibi mekanlara girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.
İDO VE TAKSİLERDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ VE HES KODU KONTROLÜ
Yarından itibaren geçerli olacak olan yeni kararlar doğrultusunda İDO'yla Yalova’ya gelişlerde emniyet ve sağlık personelinden oluşan ekip, gemideki yolcuların ateşlerini ölçüp, HES kodu kontrolü yapacak. Taksiciler de müşterilerinin ateşini ölçerek, HES kodlarını kontrol edecek.
KISITLAMA GÜNLERİ MARKET VE AVM OTOPARKLARI KAPATILACAK
Kentte, kafeler sokağı olarak bilinen Huzur Sokağı ve Barış Sokağı’nın giriş-çıkışlarına bariyer konulacak, belediye ve kolluk güçleri vatandaşların ateşlerini ölçecek. Sokaklara giriş, HES kodu sorgulamasıyla yapılacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde ise, market ve AVM otoparkları kapalı olacak. Banka- PTT gibi iş yerlerinde oluşabilecek kalabalığı önlemek için şube ve hizmet verilecek nokta sayısı arttırılacak.
EV ZİYARETLERİNE KISITLAMA
Kentte ev ziyaretlerine de kısıtlama getirildi. Evler, ziyarete gelecek kişi sayısını sınırlandırmak amacıyla filyasyon ekipleri ile varsa yöneticiler tarafından denetlenecek. Kalabalık tespit edilmesi halinde ceza uygulanacak. Bu denetimlerde personel, yaptırılacak özel kıyafetleri giyecek.