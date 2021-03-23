Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! 39 ilde büyük tehlike, bakanlık duyurdu...

Risk haritasındaki kırmızı renkli il sayısı 25’ten 39’a çıktı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni gelişme. Kentlerde kalabalık cadde ve sokaklarda tedbirler artırılırken peş peşe uyarılar yapıldı. Prof. Dr. Alper Şener ‘Bu tırmanış devam ederse, Türkiye kapanabilir’ dedi. Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısının 20 binleri aştığı. Hükümet alarm verdi. Bakan en çok vaka görülen 5 şehir İstanbul, Kastamonu, Erzincan, Çankırı ve Yalova'nın yöneticileri ile görüştü. Seyahate denetim için harekete geçildi.

Sinop, Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin nüfusa düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını 20 Mart’ta açıkladı. Haritaya göre, en yüksek vaka sayısı Samsun ’da tespit edildi. Samsun’da her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 458.53’den 598.97’ye yükseldi. En düşük vaka sayısının görüldüğü il ise Şırnak oldu. Türkiye’de 81 ilin 11’inde vaka sayıları düşerken, 70’inde yükselişe geçti. Koca’nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul ’da 251.12, Ankara ’da 107.99, İzmir ’de 111.41 oldu. Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Samsun, Giresun Balıkesir ve Yalova , en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt , Hakkâri, Mardin ve Şanlıurfa olarak sıralandı. Bakanlığın açıkladığı verileri değerlendiren uzmanlar da risk haritasındaki kırmızı renkli il sayısına 14 ilin ilave olmasıyla 25’den 39’a yükseldiğini ifade etti.

SEYAHATE DENETİM Her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarına göre en çok vakanın görüldüğü ilk 3 il yine Karadeniz Bölgesi’nden çıktı. Karadeniz’de vaka kontrol kararlarında il pandemi kurullarının yetersiz kaldığını ve daha kapsamlı karar alınması gerektiğini savunan KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın , Karadeniz’in 6 haftadır kırmızı bölgede olduğunu ve tüm ülkenin kırmızıya doğru gitmeye başladığını söyledi. Vakaların artmasına rağmen insan davranışlarında değişiklik olmadığını ifade eden Aydın’ın uyarıları şöyle: “Virüs daha hızlı bulaşmasına rağmen bizim davranışlarımızda hiçbir değişiklik yok. Bu bölgenin artık il pandemi kurullarıyla yönetilecek durumdan çıktığını görmemiz lazım. Karadeniz Bölgesi için majör kararların alınabilmesi ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu’nun devreye girmesi gerekiyor. Bu bölgedeki seyahatlerin ve eğitim lerin mutlaka denetim altına alınması gerekiyor. Her türlü organizasyon denetim altında yapılmalı. Aksi halde önümüzdeki haftalar daha kötü günler bizi bekliyor olabilir.” "MAJÖR KARARLAR" Afrika, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener ise, son dönemde maske, mesafe, el hijyeni gibi önlemlere çok fazla uyulmadığını belirterek, şunları söyledi: “Tehlike büyük. Halîhazırda Avrupa ’da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde. Bu tırmanış trendi devam edecek olursa, Türkiye’nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir. İngiltere Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar var. Türkiye’de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı, Karadeniz mutantı, İstanbul mutantı olabilir. YİNE UNUTULAN VİRÜS OLDU Türkiye genelinde alınan tedbirlere ve yapılan denetimlere rağmen vaka artışları sürüyor. Vaka lideri Samsun başta olmak üzere İstanbul, Eskişehir , Kütahya, Bilecik Gaziantep ’in de aralarında bulunduğu kentlerde vaka tırmanışına rağmen sosyal mesafenin unutulduğu kalabalıklara rastlamak mümkün.

Hürriyet'ten Fulya Soybaş, 14 ilin neden kırmızıya döndüğünü ve ne yapmak gerektiğini ise uzmanlarla konuştu. Soybaş'ın ilgili yazısı şu şekilde:

İŞİN SIRRI DENETİM VE BİLİNÇLENDİRME

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan’a ‘Siz nasıl başardınız? Biz nerede yanlış yaptık?’ diye sordum. Vali Pehlivan “‘Başardınız’ denince insan elbet seviniyor ama aman rehavete kapılmayalım! Başarı ancak tüm ülke maviye döndüğünde mümkün” diyerek mütevazı davranıyor. Ancak illaki 3 haftadır ‘mavi’ kalabilmenin bir sırrı olmalı! Vali Pehlivan il olarak kırmızı alarm seviyesinde olduklarını belirterek, şöyle devam ediyor: “Belki bizim bir artımız, alan hâkimiyetini daha başarılı sağlamış olmamızdır. Örneğin geçen sene, daha pandeminin başlarında kapsamlı bir risk analizi yaparak yola çıktık. Tabiri caizse, ‘yumuşak karnımız’ neresi önce onu tespit ettik.”

SINIR KAPISI KONTROL ALTINDA

“Habur sınır kapısı Türkiye’nin en işlek sınır kapılarından biri. Günde 3 bin üzerinde araç giriş-çıkışı var. O nedenle, sınıra sahra hastanesi kurduk. Gelen araçların dezenfektasyonundan TIR şoförlerinin kontrol testlerine kadar her şey yapıldı, yapılmakta. Ayrıca ‘temassız ticaret’ uygulaması başlattık. Diyelim TIR geliyor, şoför kapıya kadar götürüyor, işlemler yapıldıktan sonra TIR’ı ara noktada bırakıp geri dönüyor. Bir başka şoför gelip, TIR’ı alıp, yola devam ediyor. Böylelikle teması sıfır noktasına indirdik.”

İL GİRİŞ-ÇIKIŞLARI DENETLENİYOR

“İl giriş-çıkışlarımız kontrol atında. 537 bin nüfusumuz var, 520 bin vatandaşımızı sağlık taramasından geçirdik. Bu bize ‘ön alma’ konusunda müthiş bir avantaj sağladı. Diyelim kişinin ateş, öksürük gibi semptomu var. Sadece o kişiyi değil tüm haneyi, gerekirse tüm apartmanı izole ettik. Gerekli durumlarda sokak, cadde, mahalle karantinaları uyguladık. Kurumlar arası işbirliğini önemsedik. Ceza değil, ikna ve bilinçlendirme yoluyla toplumun her kesimini bu mücadeleye ortak ettik. Filyasyon ekiplerimizin yanı sıra mobil ekipler oluşturduk. Denetim kadar bilinçlendirmeye önem verdik! Bu işin ne kadar ciddi olduğunu bıkmadan anlattık, uyardık.”

DÜĞÜN VE TAZİYEYE SON

“Bölgede düğün-taziye geleneği yaygın. 3-4 gün sürer. ‘Uzaktan yapılsın’ dedik. Tabii bu noktada halkın işbirliği çok önemliydi. Elbette aksaklıklar oldu ama büyük ölçüde kurallara uyuldu. Halkımız gerçekten de çok büyük duyarlılık gösterdi. Başta maske takan yoktu, şimdi ise tek tük takmayan var. Geçmişten bu yana terörle mücadelenin devam ettiği de bir iliz. Askeri birliklerimiz fazla. Oraları da muhafazada tutmak önemliydi. Gündemde ‘Maske zorunlu olsun mu olmasın mı?’ tartışmaları varken biz maskeyi çoktan zorunlu kılmıştık. Görevden dönen, izinden gelen personel de birliği ile temas ettirilmedi. 15 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık. 28 gün karantina uyguladığımız zamanlar oldu. ‘Bir hafta denetim yapalım, öteki hafta yapmayalım’ demedik. Her gün yaptık! İllaki çevre illerden gelen gidenler olacaktır. Mutasyonlu virüs tehlikeli ama ‘başardık’ deyip rahatlamak yok. Yola devam.”

KENDİ HALİMİZDE 3. PİKTEYİZ

GAZİ Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Şenol’a Şırnak’ın başardığını nasıl olup da diğer illerin başaramadığını soruyorum. Türkiye’de genel anlamda bir salgın yönetimi olmadığını söyleyen Prof. Dr. Esin Şenol, “Temel problem bu. Salgını sönümleyecek, yeni vaka, hasta ve ölüm sayılarını azaltacak şekilde salgını yönetemiyoruz maalesef. Her şey kendi halinde. Kendi halimize bırakıldığımız için de ne bulaş azalır, ne de bu kısırdöngüden kurtulabiliriz” diyor.

TÜRKİYE MUTANTI OLABİLİR

Nedir bu salgı yönetimi? İller arası seyahatlerin engellenmesinden denetim ve bilinçlendirmeye kadar birçok konuda eksiklikler olduğunu belirten Prof. Dr. Şenol şöyle devam ediyor: “İnsan hareketliliğini engelleyecek bir şey yapmıyoruz. Yapılan yerlerde de kontrollü ve düzenli değil. Bu nedenle de havuzu bir türlü boşaltamıyoruz. Önümüzdeki süreç maalesef daha sıkıntılı olacak. Şimdi 3. piki yaşıyoruz, hatta 3. pikin zirvesine gitmekteyiz. ‘Vaka sayıları artıyor ama kayıplarımız ve hastaneye yatış artmıyor’ diye düşünmeyin, hepsi doğru orantıyla artmakta. Türkiye’ye özgü bir mutasyondan söz edilebilir mi? Şu an öyle bir tespit de çalışma da yok. Ama kişisel kanaatim yüzde yüz olduğu yönde. Virüsün serbest dolaştığı ülkelerden biriyiz.”

İL BAZLI KARANTİNA UYGULANMALI