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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama! Tarih verdi
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli açıklama! Bilim Kurulu üyesi duyurdu. Bilim kurulu üyesi kısmı yasaklar kapsamında beklenen düşüş olmazsa tam kapanmanın gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.
Sağlık Bakanlığı Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Bakan Fahrettin Koca’nın da son açıklamasıyla dikkati çektiği vaka artış ivmesindeki düşüşü ve Kovid-19’un yeni ortaya çıkan Hindistan mutasyonunu değerlendirdi.