Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama! İstanbul Valiliği duyurdu...

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli açıklama geldi. İstanbul Valiliği duyurdu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cuma saat 21.00­ ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası tüm Türkiye’nin merakla beklediği kararları duyurdu. Sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarına ilişkin de açıklamada bulunan Erdoğan, hafta sonu kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırıldığını, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde bir süre daha pazar günü devam edeceğini belirtti.

İstanbul Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin Twitter 'dan paylaşım yapıldı. İşte valilikten gelen açıklama:

Cuma saat 21.00­ ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır.

Cumartesi günleri saat 05.00­ ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur.