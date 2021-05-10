Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu! 1 hafta...

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Salgının seyrini kontrol altında tutulabilmek için alınan yeni tedbirlerle birlikte 29 Nisan'dan başlayıp 17 Mayıs saat 05.00’e kadar 'Tam Kapanma' uygulamasına geçildiği, kapanma sürecinde alınan tedbirlere vatandaşların özveriyle büyük oranda uyum sağladığı, uyarılara rağmen alınan tedbirlere uymayan vatandaşlara ise adli ya da idari işlem uygulandığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "03-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem düzenlenmiştir." denildi.

Sokak kısıtlaması ile ilgili açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bir yılı aşkın süredir dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken önlemler belirlenerek, uygulamaya geçirilmiştir.

Salgının seyrini kontrol altında tutulabilmek için alınan yeni tedbirlerle birlikte 29 Nisan Perşembe saat 19.00’da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek “Tam Kapanma” uygulamasına geçilmiştir. Tam kapanma sürecinde alınan tedbirlere vatandaşlarımız özveriyle büyük oranda uyum sağlamıştır.

Tüm uyarılara rağmen alınan tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza ise adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda 03-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem düzenlenmiştir.

Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelede, normalleşme sürecine kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz.