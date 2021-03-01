Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu...

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı duyuruyu yaptı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili yapılan açıklamada 22 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 26 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 1 Mart Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma yasağına uymayan 39.604 kişiye işlem yapıldığı belirtildi. Aynı zamanda normalleşme sürecine kadar kurallara uyulmasının önemi de vurgulandı.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAYAN 39 BİN 604 KİŞİYE İŞLEM

22 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 26 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 1 Mart Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 39.604 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz." denildi