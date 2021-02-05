Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama! Bakanlık duyurdu...

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması: Saygıdeğer vatandaşlarımız, Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün saat 21:00’de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’de sonlanacaktır.
Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.
Bu kapsamda;
• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00’ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00’ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.
• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.
Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır.
Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00’den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 81 İLE GENELGE GÖNDERMİŞTİ
İçişleri Bakanlığı'ndan iki ayrı genelge 81 ile gönderildi. bakanlıktan gönderilen ilk genelge "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerini kapsıyor. Diğer genelge ise okulların açılması ile ilgili.
14 Şubat genelgesine göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-00.00 saatlerinde evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.
ÖĞRENCİLER MUAF
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında köy okullarının 15 Şubat, diğer okulların ise 1 Mart tarihi itibarıyla açılması kararlaştırılmıştı.İçişleri Bakanlığı kısıtlama saatlerinde okul/kurumlarında olacak olan öğretmen ve öğrencilerin kısıtlamadan muaf tutulacağını daha önce açıklamaştı. İçişleri Bakanlığı, örgün eğitim yapılması uygun görülen eğitim kurumu öğretmen ve öğrencilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına yönelik genelge yayımladı.
Valiliklere gönderilen resmi yazıda şunlara vurgu yapıldı:
1- Kısıtlama saatinde okul/kurumlarında görevli olacak öğretmen ve öğrencilere muafiyet belgeleri görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerince verilecek,
2- Öğretmen ve öğrencilerden 65 yaş üstü ile 20 yaş altı olanlar kısıtlama saatlerinde toplu taşıma kısıtlamasından da muaf tutulacak.
Yayımlana resmi yazıya göre eğitim kurumu öğretmen ve öğrencilere kurum adresi ve ders programını ihtiva eden bir belge verecek. Bu belge ile öğretmen ve öğrenciler güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkabilecek. İçişleri Bakanlığı, İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yazıya uygun olarak kararlar almasını istedi.