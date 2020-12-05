Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama! Bakan duyurdu...

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamasına ilişkin denetimler de Türkiye genelinde sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 78 bin 873 kamerayla tedbirleri takip ettiklerini açıkladı. Bakan Soylu, salgın denetimlerini bakanlıktaki merkezden takip etti. Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki kameralardan illerdeki son durum incelendi. Denetimler için ülke genelinde 20 bin 101 uygulama noktası oluşturuldu. Emniyet müdürleri ile bağlantı yaparak son durum hakkında bilgi alan Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.