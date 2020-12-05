05 Aralık 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.331 0.00 EURO 9,4770 0.32
USD 7,8150 0.55 ALTIN 461,200 0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama! Bakan duyurdu...

05 Aralık 2020 Cumartesi - 13:03 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 13:51

İçişleri Bakanı Soylu, "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir." dedi.


Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamasına ilişkin denetimler de Türkiye genelinde sürüyor.
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 78 bin 873 kamerayla tedbirleri takip ettiklerini açıkladı. Bakan Soylu, salgın denetimlerini bakanlıktaki merkezden takip etti. Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki kameralardan illerdeki son durum incelendi. Denetimler için ülke genelinde 20 bin 101 uygulama noktası oluşturuldu. Emniyet müdürleri ile bağlantı yaparak son durum hakkında bilgi alan Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi.
 
 

ETİKETLER

sokağa çıkma yasağı bakan soylu açıklama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.