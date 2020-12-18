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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama...

DHA, AA |  18 Aralık 2020 Cuma - 14:04 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 15:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma  namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. 
 
Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük  Çamlıca Camisi'ne geçti.
 
Burada cuma namazını kılan Erdoğan  ardından cami içerisindeki cemaate  seslenerek, "Cumanız mübarek olsun ve Rabbim nice cumalara bizleri sağlık,  sıhhat, afiyet içerisinde kavuştursun." dedi.
 
"Bazı tedbirler aldık, alıyoruz ve alacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce malum koronavirüs belasıyla iç  içeyiz. Birçok yakınlarımız ebedi aleme göç etti. Birçok kardeşlerimiz şu anda  hasta yatağında. Rabbimden temennimiz ümmet-i Muhammed'in dertlilerine deva,  hastalarına şifa eylesin." diye konuştu.
 
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tabii özellikle bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok  hassas, çok dikkatli olmaya mecburuz. İşi gevşek tutmamalıyız. Malum bazı  tedbirler aldık, alıyoruz ve alacağız. Bu tedbirleri alışımızın tek sebebi  Müslümanlar olarak bu süreci hayırlısıyla sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde  atlatmaktır. Onun için de üç tane başlık ifade ediyoruz malum. Temizlik, sosyal  mesafe dediğimiz olay ve buna da çok çok dikkat etmemiz lazım. Bununla birlikte  de özellikle maskelerimizi ihmal etmememiz lazım ki, en önemlisi de maske. Çünkü,  bu virüs denilen belanın vücutlarımıza girip girmemesini onunla engelleme  şansımız var."
 
Kovid-19'la ilgili belediyelerin aldığı tedbirlere de değinen Erdoğan,  "Ücretsiz olarak maskeleri zaten belediyelerimiz dağıtıyorlar. Bu konuda da çok  hassas olmamız lazım. Evlerimizde bu hassasiyeti göstermemiz lazım . Özellikle  hafta sonları sokağa çıkma yasağımız var. Şimdi gelen yılbaşında perşembe akşamı  da, cuma, cumartesi, pazartesi sabah 05.00'e kadar malum sokağa çıkma yasağımız  var. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.  Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi Rabbim daim eylesin inşallah."  ifadelerini kullandı.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan cuma namaz
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