Sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama geldi! Bakanlık duyurdu, 7 gün...

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni açıklama yapıldı. İçişleri Bakanlığı duyurdu. Sokak kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hafta içi sokağa çıkma yasağının 21.00-05.00 saatleri arasında devam ettiği, hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde cuma 21.00 ve cumartesi 05.00 saatleri arasında, cumartesi 21.00’den başlayıp pazartesi günü saat 05.00’te bitecek şekilde uygulandığı belirtildi. 22-29 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 bin 495 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığı duyuruldu.

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlığın açıklaması: Covid-19 salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Bu dönemde illerimiz vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde risk gruplarına ayrılarak tedbirler bu seviye gruplarına göre belirlenmiştir.

Yeni süreçte ülke genelinde hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00-05.00 saatleri arasında devam etmektedir.

Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında,

Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar günün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmaktadır.

Bu kapsamda 22-29 Mart tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 bin 495 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.