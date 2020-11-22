Sokağa çıkma yasağı hafta içi devam edecek mi? Pazar, Pazartesi yasak kaçta başlayıp, kaçta bitecek?

Koronavirüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla hükümet tarafından uygulamaya konan yeni yasaklar ve kısıtlamalar gündemde olmayı sürdürüyor. Pek çok kişinin koronavirüs tedbirleri ile ilgili hala kafası karışık. İnternette sıklıkla Sokağa çıkma yasağı hafta içi devam edecek mi? sorusu araştırılıyor. Peki, Pazar, Pazartesi yasak kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Yasak ne zaman bitiyor? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte pek çok yasaklarla ilgili merak ettiği konula

Koronavirüste yaşanan vaka artışlarına önlem amacıyla hükümet tarafından uygulamaya konan kısıtlama ve yasaklar ile ilgili hala pek çok kişinin kafası karışık. Hafta sonu başlayan yasak ve kısıtlamaların hafta içi de devam edip etmeyeceğine ilişkin pek çok soruya internette yanıt aranıyor. Peki, Pazar, Pazartesi yasak kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Yasak ne zaman bitiyor? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte pek çok yasaklarla ilgili merak ettiği konular...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA İÇİ DEVAM EDECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlaması 22 Kasım Pazar günü ise saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İÇİN DÜZENLEME

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar gereği 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 10.00'dan itibaren sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izni saat 13.00'da dolacak. Bu saatten sonra 16.00'ya kadar 20 yaş ve altı sokağa çıkabilecek. 20 yaş üstü ve 65 yaş altı akşam sekize kadar dışarıda kalabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEK TEK AÇIKLADI!

İçişleri Bakanlığı yeni tedbirleri ile ilgili sıkça sorulan soruları cevapladı:

İçişleri Bakanlığı başta sokağa çıkma yasağı olmak üzere alınan yeni önlemlere ilişkin sıkça sorulan soruların cevaplarını paylaştı:

20 yaş altında olup da üniversitelerde yüz yüze eğitim gören öğrenciler ile profesyonel veya milli sporcu olanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?

Cevap: Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

KPSS, Kariyer Mesleklerin Giriş Sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen sınavlara girecek kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından istisna mıdır?

Cevap: Genelgemiz ile KPSS ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile refakatçilerinin kısıtlamadan muaf oldukları belirlendiğinden bu sınavlara girecek her yaş grubundaki kişiler sokağa çıkma saat kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.

Azınlık cemaatlerine mensup 65 yaş ve üzeri din adamları, bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?

Cevap: Azınlık cemaatlerinin 65 yaş ve üzeri din adamlarının bu yaş grupları için kısıtlama öngörülen saatlerde dini vecibeleri yerine getirmelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamakta olup haricen izin alınmasına gerek yoktur.

65 yaş üzeri sağlık çalışanları, seçimle göreve gelenler, avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci gibi meslek gruplarınnın mensupları bu yaş grubuna getirilen sokağa çıkma yasağına tabi midir?

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler.

65 yaş üzeri vatandaşların iş yerleri ile ilgili illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan doktor, diş hekimi, eczacı, belediye başkanı, muhtar, avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci, mali müşavir mesleklerini icra eden vatandaşlar kısıtlamalardan muaf tutuldu.

65 YAŞ ÜSTÜ ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERİNDE İZİN BELGESİ GEREKLİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı genlegesine göre Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası sehayat edebilecek. 65 yaş üstü vatandaşlar her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi alınmış olması şartı aranacak.