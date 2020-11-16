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Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak...

AA |  16 Kasım 2020 Pazartesi - 20:00 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 20:00

Türkiye'nin gözü orada olacak. Sokağa çıkma yasağı, yüz yüze eğitim, restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Sağlık Bakanı Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda, yeni tedbirler alınıp alınmayacağının da gündeme geleceği tahmin ediliyor.


 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili son durum ile yeni tedbirler alınıp  alınmayacağının gündeme gelmesi bekleniyor.  Toplantıda başta Kovid-19 olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli  konular ele alınacak.  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması öngörülen  toplantıda, Kovid-19 tedbirleri, artan vaka ve ölüm sayıları ile son durumun  masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.
 
 Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da  toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya  başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa  çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği,  ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması  bekleniyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem  maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.
 
 Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın  teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta,  restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser  salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara  bağlanmıştı.
 

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Türkiye sokağa çıkma yasağı kabine
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