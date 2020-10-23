23 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.190 -0.69 EURO 9,4460 0.58
USD 7,9680 0.38 ALTIN 488,690 0.56
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

23 Ekim 2020 Cuma - 14:00 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 15:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "İstanbul koronavirüs salgınında en önde gelen illerden, mümkün olduğunca hassasiyet gösterelim." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldıktan sonra, çıkışta  basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
 Libya'da tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya  vardığını duyurmasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, yapılan ateşkes anlaşmasının  aslında en üst düzeyde olmayıp, daha alt düzeyde olduğunu, kalıcılığının ne kadar  olacağını da zamanın göstereceğini söyledi.
 
Erdoğan, 3 ay içerisinde paralı askerlerin oradan çekilmesinin ne  denli doğru ve sağlıklı olup olmadığını da bilemediklerini dile getirerek, "Şu  anda bizim bildiğimiz, sizin de duyduğunuz gibi böyle bir anlaşmanın adımlarının  atılmış olduğudur. Fakat en üst düzeyde, darbeci Hafter tarafından bir temsilci  burada bulunuyor. Aynı şekilde Sayın Sarrac tarafından Mısrata'dan bir komutan  bunun içinde bulunuyor. Dolayısıyla güvenilirliği bana göre çok da olabilecek  gibi değil. Aynen Azerbaycan Ermenistan arasında, Emeniler şu ana kadar  verdikleri sözde durdular mı? Oralarda da yine ateşkes adımı atıldı. Gece saat  00.00 itibarıyla başlayacak dendiği halde, bunlar yapılmadı. Temenni ederim ki  burada öyle olmaz ve bu ateşkes kararına uyulur." diye konuştu.
 
Kovid-19 vakalarındaki artış
 
Türkiye genelinde Kovid-19 vakalarının artışı ve özellikle vakaların  yüzde 40'ının İstanbul'da olması üzerine bu konuda yeni tedbirler, kısıtlamalar  olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şu an itibarıyla gerçekten  İstanbul'un koronavirüs salgınında en önde gelen illerden olduğunu söyledi.
 
Erdoğan, bu konuda mücadelenin, başta yazılı ve görsel medya olmak  üzere yoğun bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, sürekli maske,  mesafe ve hijyen dediklerini, bunlara hassasiyetle sarılınması ve dikkat edilmesi  gerektiğini kaydetti.
 
Toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerektiğinin altını çizen  Erdoğan, şöyle devam etti:
 
"Toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir  şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Mümkün olduğunca  bu hassasiyeti gösterelim ki hem şahsımıza hem evlerimizdeki misafirlerden  korunmamız vesaire, bunlara da dikkat edeceğiz. Kendimize daha doğrusu dikkat  etme noktasındayız. Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Bugün  Bursa'da. Sonra o civarda, o bölgedeki diğer illeri de dolaşmak suretiyle  oralarda ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız. Bunun  çalışmalarını yapıyoruz. Şu an itibarıyla Bilim Kurulunda yapılan çalışmalar  neticesinde ne gibi tedbirler alınacak bunlar bize de bildirilecek. Ona göre de  adımlarımızı atacağız. Kararlıyız, Batı'ya göre çok daha iyi bir konumdayız ama  yeterli değil."
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ile  Ermenistan arasında yürütülecek barış görüşmelerinde Türkiye'nin Rusya ile  beraber bulunması gerektiğini belirterek, "Burada eğer Rusya ne kadar çözüm için,  barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye'nin de en az Rusya kadar burada barış  için yer alma hakkının olduğuna inanıyorum. Çünkü Minsk AGİT ortaklığında  Türkiye'nin de biliyorsunuz AGİT'ten dolayı yeri var ve şu ana kadar Minsk üçlüsü  olarak maalesef alınan bir netice olmadı. Azerbaycan haklı talebini ortaya  koyuyor diyor ki 'Eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa, biz de Türkiye'yi  teklif ediyoruz. Dolayısıyla bu sınır güvenliklerinde, barış görüşmelerinde  Türkiye de Rusya ile beraber bulunmalı." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde  kıldıktan sonra, çıkışta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını  yanıtladı.
 
Bir gazetecinin, "Azerbaycan'daki gelişmeleri değerlendirir misiniz?  İran sınırındaki bölgeler kurtarıldı. Aliyev'in, Türkiye'nin Minsk   başkanlarından biri olması teklifi, Rusya'nın Kafkasya konusundaki yaklaşımı  konusunda değerlendirmeniz olacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, şu an  itibarıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ifadesini bir kenara koymanın  mümkün olmadığını söyledi.
 
Erdoğan, "Burada eğer Rusya ne kadar çözüm için, barış için yer almayı  düşünüyorsa, Türkiye'nin de en az Rusya kadar burada barış için yer alma hakkının  olduğuna inanıyorum. Çünkü Minsk  AGİT ortaklığında Türkiye'nin de biliyorsunuz  AGİT'ten dolayı yeri var ve şu ana kadar Minsk üçlüsü olarak maalesef alınan bir  netice olmadı. Azerbaycan haklı talebini ortaya koyuyor diyor ki 'Eğer Ermenistan  Rusya'yı teklif ediyorsa, biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Dolayısıyla bu sınır  güvenliklerinde, barış görüşmelerinde Türkiye de Rusya ile beraber bulunmalı.'  diyor." şeklinde konuştu.
 
Bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımının şu ana kadar kulağına  gelmediğini aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
 "Rusya'nın Türkiye ile ilgili de olumsuz açıklamaları yok. Kim  'Olumsuz açıklama var.' diyorsa onlar biraz da kendi kanaatlerini ortaya  koyuyorlar. Şu ana kadar biz gerek Azerbaycan-Ermenistan konusunda, gerek diğer  konularda, yani Suriye'de aynı şekilde müşterek bir çalışma içerisindeyiz. Libya  ile ilgili müşterek bir çok çalışmalarımız oldu, aynen devam ediyor. Temenni  ederim ki bundan sonra da Suriye'deki çözüm, gerek Libya'daki çözümde, gerekse  Azerbaycan ve Ermenistan konusunda da başarılı adımlar atar ve buraları çözüme  kavuştururuz."
 
"Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor"
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S400'lerin Sinop'ta test edildiğine iliskin  bilgiler var. ABD Savunma Bakanlığından da konuya ilişkin açıklama yapıldı.  Konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" şeklindeki soru üzerine de şunları ifade  etti:
 
"Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve Amerika'nın bu yaklaşımı  kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini  yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak  değiliz. Dolayısıyla biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif, orta,  ağır silahlar bunların içinde Amerika'dan aldığımız birçok silahlar da var,  bunların da testlerini yapıyoruz. Bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam  edeceğiz. Bu arada tabii Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın testleri,  kullanıyor. Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu veya söylüyor mu? Yok. Yani  burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız  ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz."
 

ETİKETLER

cumhurbaşkanı erdoğan cuma namazı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.