Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Corona Virüs Bilim Kurulu toplanıyor...

Corona virüs ilk çıktığı günden bu yana hummalı bir çalışma yürüten Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Vakaların yeniden artışa geçmesinin ardından vatandaşların aklındaki tek soru “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?” oldu. Söz konusu artışla ilgili Bilim Kurulu’nun gündeminde yeni önlemler olduğu öğrenildi... Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi birinci dalganın ikinci pik seviyesinde sürüyor. Vaka artışları 1500'ün üzerine, vefatlar ise 60'ın üzerine çıktı.

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide Covid-19 tespit edildi.Son 24 saatte 67 hasta vefat etti, 1202 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 261 bin 260'a yükseldi.

VAKA ARTIŞI KISITLAMA GETİRECEK Mİ?

Artan ölüm ve vaka oranları yeni tedbirleri getirecek mi, yeni kısıtlama kararları olacak mı? Vaka sayılarındaki artış kurulun gündeminde olacak. Corona Virüs Bilim Kurulu bu gündemlerle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Saat 17.00'de başlayacak toplantı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.