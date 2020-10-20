Türkiye’de korona virüsü salgınında yaşanan vaka artışı kış mevsiminin gelmesiyle yeni tedbir konusunu gündeme getirdi. Sağlık Bakanı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında ‘’Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz’’ açıklamasına yapsa da kurallara uyulmaması ve vaka artışı sürmesi durumunda yeni kısıtlamaların gündeme getirileceği öngörülüyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 24 – 25 Ekim hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorularına bugün Kabinenin toplanması nedeniyle yoğun bir şekilde cevap aranıyor. "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’na göre, son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 26 kişiye hastalık tanısı konuldu. Kış mevsimi hastalığı grip ile korona virüs salgının daha da artacağı endişesi yeni kararları gündeme getirdi. İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayımladığı genelgeyle lokanta ve kafeteryalarda vatandaşların kurallara uymadığı ifadelerine istinaden denetimlerin sıklaştırılmasını istemişti.

Okulların açılması ve kapalı mekanlara geçişin yarattığı sonuçların iki haftada görüşmesi ve söz konusu dönemdeki vaka artışına göre yeni önlemlerin alınmasının planlanıyor. Maske kullanımının yaygınlaşmasıyla salgında elde edilen başarının lokanta, AVM, toplu taşıma, cami, kamu kurumları, bankalar gibi yerlerde uygulanacak kış kuralları ile sağlanması hedefleniyor. Yeni döneme ilişkin süreç Kasım ayının ilk haftasında değerlendirilecek. Buna bağlı olarak toplu taşıma araçlarının kontrolü, çalışma koşullarının değiştirilmesi gibi yöntemler devreye sokulacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

15 gün içerisinde görülecek sonuçların kış önlemlerinin şekillerini de belirleyeceği ifade ediliyor.

Özellikle büyükşehirlerde şu tedbirlerin uygulanması düşünülüyor:

Gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması,

- Hafta sonları sokağa çıkma yasağı,

- Yaş gruplarının sadece belli saatlerde dışarıda olmaları.

Ancak, bu kararlara dönülmesi aşama aşama, pandemideki seyre göre gündeme gelecek. Yani biz ‘maske, mesafe ve hijyen’ kuralına sıkı sıkıya uyarsak, bu yasaklardan kurtulmak mümkün olacak.