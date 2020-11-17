Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3,5 saat sürdü. Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara bağlanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve gelinen son durumun ele alındı.

İnsanlık tarihinin yakın zamanda en büyük saldırının önüne geçebilecek bir çalışma yok. Ümit verici çalışmalar olsa da tehdit hala devam ediyor. Öngörülerin ötesinde ağır bir durumla karşı karşıyayız. Avrupa’da ve dünyada artan ölüm vakaları tedbirlerin sıklaştırılması gereği duyuldu.

Hafta sonları saat 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma ksııtlaması olacak.