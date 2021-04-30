Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Tam kapanmada sokağa çıkma yasağı ihlali cezası kaç lira, ödenmezse ne olur, itiraz süresi?

Sokağa çıkma cezası ne kadar, kaç TL? Koronavirüs ile mücadelede tam kapanma uygulaması 1 yıl sonra Türkiye’de yeniden uygulanıyor. 29 Nisan 17 Mayıs arası tüm Türkiye’de geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki, Tam kapanmada sokağa çıkanlar kaç lira ceza ödeyecek? E-Devlet araçla sokağa çıkma yasağı ceza sorgulama ekranı…

Sokağa çıkma yasağı cezası kaç lira, TL? sorusu 17 günlük sokağa çıkma yasağıyla yanıtı en çok merak edilen soru oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük yasağın ihlal cezası sorgulanıyor. Peki sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı itiraz etme nasıl olur nasıl edilir?

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI SORGULAMA EKRANI



Sokağa çıkma yasağı cezası için bir sorgulama ekranı yok. Araçla sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere verilen ceza plakaya işlendiğinden araçla sokağa çıkma cezası alan vatandaşlar e-Devlet üzerinden ceza sorgulama ekranına erişerek ceza tutarını görebilir.

SOKAĞA ÇIKMA CEZASINA İTİRAZ EDİLİR Mİ?



Cezaya itiraz tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine bulunulabilir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NASIL ÖDENİR, NEREYE?



Güvenlik güçleri tarafından kesilen sokağa çıkma yasağı cezaları, mal müdürlüğüne ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine ödenir. Belediye tarafından düzenlenen idari para cezası ise belediye birimlerine ödenir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖDENMEZSE NE OLUR?

İhlaller üzerine kesilen para cezalarını vatandaşların belirli zaman aralıklarında ödememesi halinde, faiz işlemeye başlıyor ve ödenmesi gereken meblağ artıyor.