Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Kaç TL, nereye ödenir? Sokağa çıkma yasağını ihlal etme cezası…

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Koronavirüs salgınından artan vaka sayısının önüne geçilmesi için alınan kararlardan biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Salgını kontrol altında tutmak amacıyla alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından vatandaşlar yasağı ihlal etme cezası ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL, nereye ödenir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu, İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği yeni koronavirüs genelgesinin detayları araştırılmaya devam ediyor. Genelge kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ise bugün başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanların ödeyecekleri ceza tutarı belli oldu.

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

CEZA NEREYE ÖDENECEK?

Kolluk birimleri tarafından düzenlenen para cezaları mal müdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine ödenebiliyor. İdari para cezası belediye tarafından düzenlemişse belediye birimlerine ödenmesi gerekiyor.