Sokağa çıkma yasağı başladı! İşte tüm detaylar...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ramazan da uygulanacak yeni koronavirüs kısıtlamalarını dün duyurdu. Erdoğan'ın açıkladığı iki haftalık kısmi kapanma kapsamındaki yeni kısıtlamalar ise bu akşam 19.00'da yürürlüğe girdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ve bu akşam 19.00’da başlayan yeni kısıtlamalar şöyle:

* Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak.

* Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecek.

* 65 yaş üstü ve 18 yaş altına şehiriçi toplu taşıma sınırlaması geri geliyor.

* 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitim yapacak.

* Kafe, kıraathane, lokanta ve çay bahçesi gibi mekânlar bayram sonrasına kadar faaliyetlere ara verecek.

* Lokanta tarzı işletmeler ramazan boyunca belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.

* Düğün, nişan, nikâh, kına, genel kurul ile kapalı alanlardaki etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.