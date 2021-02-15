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Sokağa çıkma ve seyahat yasaklarında yeni dönem! Çarşamba günü...
Sokağa çıkma ve seyahat yasaklarında flaş karar. Sokağa çıkma ve seyahat yasaklarının ne zaman kaldırılacağı merak ediliyordu. Koronavirüs ile mücadelede yeni dönem bugün başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 'yerinde karar dönemi' ile birlikte il bazında koronavirüs kısıtlamalarında esneme ve yeni normalleşme adımları gündeme gelecek. Ayrıca İstanbul Valiliği de kovid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren aldığı 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına yasak kararında bir değişikliğe gitti. Bugün kar nedeniyle eğitime ara verilen iller hariç tüm yurtta köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitim de başlıyor. İşte koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerinin tüm detayları...
Bugünden itibaren, il bazında "7 günlük vaka" sayılarının ortalaması, canlı olarak yayınlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, salgın yönetiminde yeni döneme geçtiklerini belirtmişti.