Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, işte o saatler...

Tüm Türkiye'nin gözü Beştepe'de yapılan kabine toplantısındaydı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerini ve vaka sayılarına ilişkin bilgileri kabine üyelerine açıkladı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Vaka sayılarının 30 bine dayanması hepimizin çok daha dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor.

Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirgemek dışında bir çare bulunmuyor.

Salgına karşı en etkili tedbir kendimizi korumaktır. Üzerimize düşen fedakarlıkları yapmak mecburiyetindeyiz.

Sağlık çalışanlarımızın canla başla ortaya koyduğu gayrete en büyük teşekkürümüz onlara yük getirmemek olacaktır.

83 milyon seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Hastanelerdeki doluluk oranını ne derecede aşağıda tutabilirsek o derecede güvende hissedebiliriz.

Bu dalganın üstesinden geldiğimizde aşı sürecinin de başlamasıyla yönetilmesi daha kolay bir mücadele dönemine gireceğiz.

Aşı konusunda gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Herhangi bir ücret ödemeden vatandaşlar aşıya erişebilecek.

İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır.

ALINAN YENİ KARARLAR

*Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik. Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Cumartesi pazar evlerimizdeyiz.

*Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

*Koronavirüs tedbirleri İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenlenecek ve salı gününden itibaren uygulanacak.

*Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

*Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

*Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının eğitim faaliyetlerine ara verilecektir.

*Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.

*Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.

*Evlerde gün, mevlid, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.

*Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.

*Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

*50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.

*AVM'lere girişte HES Kodu uygulamasına geçilecektir.

*Tüm bu tedbirlerin ülkemizi hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hayata geçirdiğimiz bağımsız onurlu ve vicdanlı politikalar sebebiyle içerde ve dışarda yaşadığımız saldırıları Allah'ın yardımı ve milletimin desteğiyle boşa çıkartıyoruz. Ülke ve millet olarak bunların hepsini de göğüslemeye hazırız.

Bizi asıl üzen içerde karşımıza çıkan tuhaf manzaradır. Bunlar çok konuşur ama aslında hiçbir şey söylemez. Bunlar dünyayı çok bilir gibi davranır ama hiçbir şeyden haberi yoktur. Bunlar sürekli bağırır ama hiç dinlemez.

Bunlar demokrasiyi milletin iradesinde değil yurt dışından gelen sinyallerden arar. Ülkemizin ufkunu gölgeleyeni enerjisini emen havasını kirleten bu zihniyetin demokrasimize ve kalkınmamıza maliyeti en az yarım asırdır.

Millet her seçimde sandıkta hak ettikleri cevabı vermiştir ama onların gündemi her zaman başkadır. Bunlar milleti hiçe saymakla kalmayıp ülkenin temel değerlerine ve kurumlarına saldırmayı adet edindiler.

Bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı TSK'yı hedef alan bühtan bu zihniyetin başlı başına milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir. Türk ordusunun özellikle son 5 yılda ne yaptığıdır.

(Kılıçdaroğlu'na) Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerime edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir.

FETÖ'den PKK'ya ve YPG'ye kadar birliğimize ve beraberliğimize saldıran terör örgütünün borazanlığını yapanlar ülkemizin siyasi ve ekonomik güvenliğinin sınırlarını genişletme gayretini sınırlamaya çalışıyorlar.

Her fırsatta ülkemize husumetlerini gösterenlere karşı tavır almak bir yana onların safına geçip onların argümanlarıyla bizi hedef alıyorlar. Buldukları her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara "ülkeye gelmeyin" mesajı veriyorlar.

(Katar ile) Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır, yani 1 yıl öncesiyle aynıdır."