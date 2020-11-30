Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, işte o saatler...

Tüm Türkiye'nin gözü Beştepe'de yapılan kabine toplantısındaydı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerini ve vaka sayılarına ilişkin bilgileri kabine üyelerine açıkladı.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni tedbirleri açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:
Vaka sayılarının 30 bine dayanması hepimizin çok daha dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor.
Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirgemek dışında bir çare bulunmuyor.
Salgına karşı en etkili tedbir kendimizi korumaktır. Üzerimize düşen fedakarlıkları yapmak mecburiyetindeyiz.
Sağlık çalışanlarımızın canla başla ortaya koyduğu gayrete en büyük teşekkürümüz onlara yük getirmemek olacaktır.
83 milyon seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Hastanelerdeki doluluk oranını ne derecede aşağıda tutabilirsek o derecede güvende hissedebiliriz.
Bu dalganın üstesinden geldiğimizde aşı sürecinin de başlamasıyla yönetilmesi daha kolay bir mücadele dönemine gireceğiz.
Aşı konusunda gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Herhangi bir ücret ödemeden vatandaşlar aşıya erişebilecek.
ALINAN YENİ KARARLAR
*Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik. Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Cumartesi pazar evlerimizdeyiz.
*Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.
*Koronavirüs tedbirleri İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenlenecek ve salı gününden itibaren uygulanacak.
*Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.
*Evlerde gün, mevlid, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.
*Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.
*Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.
*50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.
*AVM'lere girişte HES Kodu uygulamasına geçilecektir.