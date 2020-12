Sokağa çıkma kısıtlaması kan verme alışkanlıklarını değiştirmedi

Başkente 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda Türk Kızılay kan bağışı merkezine gelen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenmeden maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kan bağışında bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yerlerden biri de kan bağışı noktaları oldu.

Başkentte gönüllü bağışçılar, Türk Kızılay kan bağışı noktalarındaki işlemlerin ardından kendileri için hazırlanan izin belgeleriyle evlerine sorunsuz dönebiliyor.



Bağışçılardan Oktay Çetinkaya, fırsat buldukça kan verdiğini belirterek, "Şu an 18'inci kan bağışımda bulunuyorum. En son nisanda sokağa çıkma yasağı olduğu zaman kan vermiştim. Randevu sistemiyle geldim. Hem sağlık hem de ihtiyacı olanları düşündüm. Kan vermenin sonsuz faydası var. 11 Nisan'da ilk sokağa çıkma yasağında mesaj gelince hiç tereddüt etmeden gitmiştim. Şimdi de sokağa çıkma yasağında fırsat bu fırsat gelip kan vermek istedim." dedi.



Çetinkaya, kan verdikten sonra herhangi bir sıkıntı yaşamadığını ifade ederek, herkesi bağışta bulunmaya davet etti.



Gönüllü bağışçılardan Ali Acar da 6 ayda bir kan vermeye geldiğini belirtti.



Doktor Fatih Emre Taş ise bağışçıların herhangi bir endişe yaşamaması için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.



Taş, temizlik açısından bir sorun oluşmaması için gayret gösterdiklerini belirterek, "Her bağışçıdan sonra yatak örtülerimiz, kol örtüleri değiştirilmekte. Personelimiz de hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak kan bağışını alıyorlar. Halkımızın içi rahat olsun. Kan bağışlayarak üç kişiye can alıyorsunuz." diye konuştu.



- "42 bin kişi immün plazma bağışladı"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise yazılı açıklamasında hem kış hem de pandemi koşullarından dolayı kan bağışının artırılması gerektiğini bildirdi.



Salgın dönemindeki artışa paralel olarak immün plazma talebinin de ciddi şekilde arttığına işaret eden Kınık, şu bilgileri verdi: "Koronavirüs dışındaki hastalıklar, kazalar, ameliyatlar nedeniyle kan ihtiyacı da sürüyor. Sürekli kan alması gereken talasemi, lösemi hastaları gibi insanlar da var. Vatandaşlarımız sokağa çıkma yasaklarından etkilenmeden hafta sonu dahil kan bağışı merkezlerimize giderek bağışta bulunabiliyorlar. Bu ortamlar sürekli sterilize edilen, hekim kontrolünde insanların içeriye girdiği, hastaların olmadığı yerler. Şu ana kadar 42 bin bağışçımız immün plazma bağışlamış. Yaklaşık 88 bin immün plazma bileşeni hastalara nakledilmiş. Bu çok büyük bir başarı."