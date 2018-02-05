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ŞOK! Kızına tecavüz edip öldürsün diye...

05 Şubat 2018 Pazartesi - 12:29 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 12:29

Batı Yorkshire'da yaşayan 25 yaşındaki Samia Shahid, ailesinin zoruyla kuzeni Muhammed Shakeel ile evlendirildi. Ancak evliliği hızla kötüye gitmeye başladı.


Kocasından ayrılan Samia Shahid, kısa süre sonra ailesi onaylamasa da gizlice Syed Muhtar Kazam ile evlendi.
 
Bir süre sonra cenaze törenine katılmak için ailesinin yanına giden Samia Shahid, bir kaç gün sonra öldü. Syed Muhtar Kazam, eşinin ölümünden sorumlu tutunca iki isim de tutuklandı.
 
Samia Shahid'in başta kalp krizi geçirdiğini söyleseler de otopsi sonucu 28 yaşındaki kadının tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğünü gözler önüne serdi. Güzellik terapisti olarak çalışan Samia'nın 'namus cinayeti' yüzünden 52 yaşındaki babası Chaudhry Muhammad Shahid tarafından öldürüldüğü düşünülüyor.

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