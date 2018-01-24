ŞOK! Kalbine kebap şişi saplandıktan sonra...

Brezilya'da yaşayan 11 yaşındaki çocuğun kalbine kebap yapımında kullanılan şiş saplandı. Doktorlar çocuğun kurtuluşunun adeta bir mucize olduğunu söyledi.

Brezilya'lı Marivaldo Jose Silva isimli çocuk merdivenin üzerinde oynadığı sırada dengesini kaybedip merdivenin altında bulunan için dolu kebap şişi olan fıçı üzerine düştü. Şişlerden bir tanesi kalbine saplanıp göğsünden çıktı.

ŞİŞ, KALP İLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORDU

11 yaşındaki çocuk ailesi tarafından hemen en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan çocuk ameliyat için başka bir hastaneye sevk edildi. Yaklaşık dört saat süren ameliyatı yapan doktor Andrea Rolim, çocuğun kalbine saplanan şişin kalp atışı ile hareket ettiğin görünce çok şaşırdıklarını söyledi. Doktor, şişin kalp kasları arasında sıkıştığı bu nedenle kalp atışı ile hareket ettiğin belirtti.

ŞİŞİ ÇEKSELER ÖLECEKTİ

Doktor, kimsenin şişi çıkarmaya çalışmamasının çocuğun hayatını kurtardığını, ailesi veya sağlık konusunda bilgisi olmayan bir kişinin şişi çıkarmaya çalışması durumunda çocuğun kan kaybından ölebileceğini söyledi.

Doktor, daha önce böyle bir durumla karşılamadığını, çocuğun kurtuluşunun adeta bir mucize olduğunu söyledi.