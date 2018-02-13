ŞOK! Kadın gardiyan müebbetlik mahkumu cinsel ilişki kölesi yaptı!

ABD'de cinayet suçundan çarptırıldığı ömür boyu hapis cezasını çeken 57 yaşındaki adam, bir kadın gardiyan tarafından cinsel ilişki kölesi olarak kullanıldığını söyleyerek açtığı davayı kazandı.

ABD'nin California eyaletinde yer alan San Quentin Devlet Hapishanesi akıllara durgunluk veren bir olayla gündeme geldi. Hapishanede tutuklu bulunan 57 yaşındaki William Cordoba, kadın gardiyan tarafından cinsel ilişki kölesi olarak kullanıldığı için açtığı 65 bin dolarlık tazminat davasını kazandı.

MAĞDUR, CİNAYETTEN MÜEBBET HAPİS YATIYOR

Bir kişiyi öldürmek ve hırsızlık suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 57 yaşındaki William Cordoba, hapishanedeki kadın gardiyanın düzenli olarak cinsel istismarına maruz kaldığını açıkladı.

İLK DEFA 2010'DA BİRLİKTE OLDULAR

Cordoba, ilk kez Silvia Pulido ile 2010 yılında ilişkiye girdiklerini belirtirken, yaşadıklarını şöyle anlattı; "Pulido bilgisayarda bir şeyle uğraşırken yanıma geldi ve kullandığım bilgisayarın klavyesini alarak 'Dur sana yardım edeyim' dedi. Kısa süreli bir yakınlaşmadan sonra ilk kez birlikte olduk" dedi.

PARA VAADİYLE BİRLİKTE OLMAYA DEVAM ETTİ

Bu olaydan üç gün sonra Pulido'nun tekrar yanına geldiğini belirten Cordoba, 'Kimse bizi rahatsız etmesin diye oda kapısının kilidini değiştirmişti. Avukatlarıma para ödeyeceğini söyleyerek benimle birlikte oluyordu' dedi.

CİNSEL İLİŞKİ KÖLESİYİM DEDİ, 65 BİN DOLAR TAZMİNAT KAZANDI

Cordoba kendisinin cinsel ilişki kölesine dönüştüğünü bildirirken, konuyla ilgili olarak dava açtı. Dün sonuçlanan davada ömür boyu hapis cezası bulunan Cordoba, 65 bin dolar tazminata hak kazandı.