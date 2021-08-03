Şok iddia! Yıldızlar uzaylıların iletişim aracı

Bir kuantum fizikçisi, uzaylıların yıldızlarla iletişim kurduğunu iddia etti. İddiaya göre, gelişmiş medeniyetler bu yıldızların ışığını kullanıyor.

Uzayda, Dünya'daki gibi bir yaşamın varlığı bilim insanlarının uzun süredir araştırdığı bir konu.

Sonsuz boşlukla milyarlarca galaksi ve gezegen bulunuyor.

İngiltere'deki Imperial College London'da görev yapan kuantum fizikçi Terry Rudolph konuya ilişkin önemli bir teori ortaya attı.

Ön baskı aşamasındaki araştırmanın sonuçlarına göre yanıp sönen yıldızlar aslında birer iletişim aracı.

Dünya dışı gelişmiş medeniyetler mesajlarını bu yıldızların ışığıyla iletiyor.

Gelişmiş medeniyetler farklı yıldızlardan gelen dolaşık fotonları kullanıyor ve bize rastgele görünen parıldamalarla mesaj iletiyor.

Kuantum fizikçi bu teorinin fizik kuralları açısından mümkün.

Ancak Dünya'da yer alan medeniyet yeterince gelişmediği için insanlık halen bu mesajı anlamıyor olabilir. (NTV)