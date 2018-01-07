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Şok iddia: "Usame Bin Ladin’in oğulları İran’daydı"

07 Ocak 2018 Pazar - 17:02 | Son Güncelleme : 07 01 2018 - 17:02

Suudi Arabistan'ın El Arabiya kanalının özel haberine göre, El Kaide terör örgütünün öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğulları, 2009’a kadar İran’daydı.


 
Bugün 2009 tarihli bir fotoğraf yayımlayan El Arabiya kanalı, El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in oğullarının o dönem nerede olduğunun ortaya çıktığını öne sürdü.
 
Tahran’la mücadele içerisindeki Suudi Arabistan'ın sahip olduğu kanal, soldan sağa Hamza, Ladin ve Muhammed Bin Ladin’in İran'da çekilen fotoğrafta yer aldığını duyurdu.
 
El Arabiya’ya göre, üç kardeş bu fotoğraftan sonra İran’ı terk ederek birbirlerinden ayrıldı.
 
2011’de ABD operasyonuyla öldürüldüğü açıklanan El Kaide liderinin, oğlu Hamza’yı terör örgütünün liderliği için hazırladığı tahmin ediliyor. Babası öldükten sonra ABD'nin 'küresel teröristler listesi'ne eklediği Hamza Bin Ladin'in saldırı talimati verdiği ses kayıtları yayımlanmıştı.

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