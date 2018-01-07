Şok iddia: "Usame Bin Ladin’in oğulları İran’daydı"

Suudi Arabistan'ın El Arabiya kanalının özel haberine göre, El Kaide terör örgütünün öldürülen lideri Usame Bin Ladin’in oğulları, 2009’a kadar İran’daydı.

Tahran’la mücadele içerisindeki Suudi Arabistan 'ın sahip olduğu kanal, soldan sağa Hamza, Ladin ve Muhammed Bin Ladin’in İran 'da çekilen fotoğrafta yer aldığını duyurdu.

El Arabiya’ya göre, üç kardeş bu fotoğraftan sonra İran’ı terk ederek birbirlerinden ayrıldı.