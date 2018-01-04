Şok iddia! K.Kore yanlışlıkla kendini vurdu

Şok iddia! K.Kore yanlışlıkla kendini vurduAmerikalı yetkili bir kaynağın iddiasına göre, Kuzey Kore 28 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği füze denemesi fiyaskoyla sonuçlandı ve yanlışlıkla kendi şehrini vurdu

