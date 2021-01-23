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Şok iddia! Can Yaman Türkiye'den gidiyor mu? Diletta Leotta için...
Can Yaman, büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da manşetlerden inmiyor. Ünlü oyuncunun, hem yeni dizisi hem de İtalyan aşkı Diletta Leotta için Türkiye'yi terk edip Roma ile Napoli arasında mekik dokuyacağı konuşuluyor.
Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filmi için gittiği İtalya'da Diletta Leotta ile yeni bir aşka yelken açan Can Yaman hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.