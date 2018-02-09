ŞOK! Hepsini sıraya dizip...

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09 Şubat 2018 Cuma - 10:42 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 10:42

Uluslararası haber ajansı, Arakan'da geçen yıl Eylül ayında 10 Müslüman'ın güpegündüz infaz edildiğini fotoğraflarıyla ortaya çıkardı.


 
Reuters haber ajansı, Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanların (Rohingyalar) askerler ve köylüler tarafından öldürülmesine ilişkin bir araştırmanın detaylarını yayımladı.
 
 
Ajans, Myanmar'da tutuklanan iki gazetecisinin bu araştırma nedeniyle hapsedildiğini söylüyor.
 
Gazeteciler, Myanmar'da devlet sırları kanununu ihlâl etmekle suçlanıyor.
 
Ajans, Wa Lone ve Kyaw Seo Oo isimli iki muhabirinin, gaçen yıl Arakan eyaletinde 10 kişinin öldürülmesini ortaya çıkardıklarını söylüyor.
 
 
Ajans bu kişilerden ikisinin Budist köylülerce keskin aletler kullanılarak öldürüldüklerini, diğerlerinin ise ordu tarafından vurulduğunu söylüyor.
 
Myanmar ordusu tarafından yapılan bir soruşturmanın sonuçları gazetecilerin bulgularını desteklemiş ancak araştırmaya ilişkin açıklamada söz konusu 10 kişi 'Bangladeşli teröristler' olarak tanımlanmıştı.
 
BBC Türkçe

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