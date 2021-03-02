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Şok eden indirim! Uyuşturucu satıcısı pes dedirtti

02 Mart 2021 Salı - 9:58 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 9:58

Ayvalık’ta uyuşturucu kullanmak ve imal etmekten 22 suç kaydı bulunan A.T, bir gence uyuşturucu satarken yakalandı. A.T’nin kısıtlama günlerinde uyuşturucuyu gelip evinden alanlara indirim yaptığı öğrenildi.


Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Narkotik ekipleri ilginç bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Uyuşturucu kullanmak ve imal etmekten 22 ayrı suç kaydı bulunan A.T. (29), kısıtlama günlerinde uyuşturucu satışı yaparken yakalandı. A.T'nin uyuşturucuyu evinden gelip alan müşterilerine indirim yaptığı öğrenildi.
 
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
 
Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre evde uyuşturucu satışı yapıldığı vatandaşların dikkati sayesinde ortaya çıktı. Sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde A.T'nin evine girip çıkanın çok olmasından şüphelenen vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri evde yaşayan kişinin, uyuşturucudan 22 suç kaydı bulunan A.T. olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından mahkeme kararı ile operasyon için düğmeye basan polis, A.T'yi bir gence uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan A.T'nin uyuşturucuyu gelip evinden alanlara indirim yaptığı öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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