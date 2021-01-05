05 Ocak 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.486 -0.65 EURO 9,1010 0.08
USD 7,4140 -0.11 ALTIN 465,770 0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bina çığlık çığlığa! 3.5 metrelik canavar eve girdi...

DHA |  05 Ocak 2021 Salı - 16:24 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 17:25

Tayland'da Naruenat Ketvangkoung adlı kişinin evine çatıdan giren 3.5 metrelik piton, uzmanın uzun uğraşları sonucu yakalandı.


Tayland'da Naruenat Ketvangkoung adlı kişinin evine giren 3.5 metrelik dev piton korkuya neden oldu.
 
Yerel medya, olayın başkent Bangkok'ta meydana geldiğini belirtti. Evin sahibi Naruenat Ketvangkoung, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayret ettiğini söyledi.
 
Ketvangkoung, mutfak ile yemek odasına giren 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanıyla karşılaştı.
 
dd52ba705a2e4fe7adcd276f1bc6b5a3.jpg (600×338)
 
Olaya ilişkin videoda, yılanın evin pek çok bölgesini dağıttığı ve tavanda hasar bıraktığı görüldü. 
 
b6f9143bc0b11dab911d197f89ff16a1.jpg (600×338)
 
Ketvangkoung, dev pitonu yakalaması için eve  uzman çağırdı. Piton yakalandıktan sonra doğaya salındı. 
 
8d62f80b62f4946886722afea5a5574d.jpg (600×338)

ETİKETLER

Tayland Naruenat Ketvangkoung piton
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.