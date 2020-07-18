Şok dalgaları ile safra kanalındaki taş parçalandı

Eskişehir Şehir Hastanesinde yapılan özellikli işlemlere bir yenisi daha eklendi. Eskişehir Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Merkezi, hem Eskişehir'e hem de bölgeye hizmet vermeye devam ediyor.

Eskişehir Şehir Hastane si Gastroenteroloji Kliniği bir ilke imza atarak zorlu bir işlemi başarıyla gerçekleştirdi. Hastane doktorlarından, Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Berrin Yalınbaş Kaya ve Uzm. Dr. Yonca Yılmaz Ürün öncülüğünde, safra kanalında taşı olan hastanın taşı şok dalgaları ile kırılarak başarılı bir işlem gerçekleştirdi.

Yapılan tedavi hakkında konuşan Uzm. Dr Berrin Yalınbaş Kaya, "Bu işlem, zorlu safra kanalı taşları için Ekstrakorporeal şok dalgası litotripsi (ESWL), böbrek, safra kanalı ve pankreas taşlarını parçalamak için şok dalgaları kullanan yeni bir tekniktir. Safra kanalı taşları sarılık, kolanjit, kaşıntı ve bilier pankreatite neden olabilir. Safra kanalı taşlarının sıklığı ve taşların büyüklüğü yaşla birlikte artar ve yaşlı hastalarda tedavisi zordur. Bu hastalarda cerrahi tedavi önemli derecede morbidite ve mortalite içerir. Safra kanalı taşlarının yaklaşık yüzde 80'i Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) işlemiyle standart basket veya balon ekstraksiyon teknikleri kullanılarak endoskopik olarak çıkarılabilir. Hastaların yaklaşık yüzde 5-10'unda ERCP ve sfinkterotomi ile çıkartılamayan 1,5-2 santimetre üstündeki safra kanalı taşlarının ve koledok darlık proksimalindeki taşlar, ESWL, yöntemiyle parçalanarak safra kanalından çıkarılmaktadır. Hastalarımızın bu yeni yöntemle şifaya kavuşması hepimizi mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.