ŞOK! Cinsel organına havan mermisi koyup...

Peru'da birlikte alkol aldıktan sonra sıradışı bir fantezi deneme kararı alan çiftin tuhaf 'cinsellik oyunu' ölümle sonuçlandı. Kocanın iddiasına göre, 38 cm. uzunluğundaki havan mermisi patlayınca genç kadın hayatını kaybetti.

Sarhoş adam, cinsel ilişki sırasında eşinin isteği üzerine cinsel organına havan mermisi koyunca kadın hayatını kaybetti.

Peru'da yaşayan Ruben Valera Cornejo isimli adam, eşi ile birlikte içki içip sarhoş olduktan sonra ilişkiye girdi.

Adamın iddiasına göre cinsel ilişki sırasında eşi Yubitz LIerena'nın kendisi ile cinsellik içeren oyunlar oynamasını ve evde bulunan bir nesneyi cinsel organına koymasını istediğini söyledi.