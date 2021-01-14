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Şok baskın! Odalara tek tek bakılınca ortaya çıktı

AA |  14 Ocak 2021 Perşembe - 8:32 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 8:41

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde eğlence mekanına çevrilen bir evde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 lira idari ceza uygulandı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma  Büro Amirliği ekipleri, 25 Mart Mahallesi'nde bir ikametgah adresinin eğlence  mekanına çevrildiği bilgisine ulaştı.
 
Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, odalarda çeşitli  markalarda 35 şişe alkol ele geçirirken mekanda sosyal mesafe kuralına uymayan 8  kişiye toplam 25 bin 200 lira idari ceza kesti.
 
Söz konusu ikamet zabıta ekiplerince mühürlenirken adres sahibi Osman  Ö'ye de 17 bin 399 lira idari para cezası verildi.
 
Osman Ö'nün "5 kasten yaralama", "3 dolandırıcılık", "yağma" ve "2  tehdit" suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.
 

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