ŞOK! 'Bana tecavüz ederken annem de yardım ediyordu'

14 yaşındaki Arjantinli kız, içinde şeytan olduğunu iddia eden annesinin sevgilisi tarafından 6 yıl boyunca tecavüze uğradı. Kızın annesi yıllarca tecavüzcüye yardımcı oldu.

Arjantin'de yaşayan Celia Beatriz Sosa isimli anne, kızının içinde şeytan olduğuna inandığı için kızını erkek arkadaşı Serio Eduardo Gimenez ile altı yıl boyunca cinsel ilişkiye zorladı. Şu an firari olan annenin erkek arkadaşı Interpol tarafından aranıyor.

ANNESİNİN SEVGİLİSİ İÇİNDE ŞEYTAN VAR DEYİP TECAVÜZ ETTİ

İddiaya göre Gimenez, kız daha 8 yaşındayken kızın içinde şeytan olduğunu ve onu şeytandan kurtaracağını iddia ederek Arjantin 'deki Buenos Aires şehrinde kaldıkları evde kıza tecavüz etti. Hamile kalan kız kürtaj için Paraguay 'a yollandı. Bugün 17 yaşında olan kız, 2015 yılına kadar 6 yıl boyunca annesinin erkek arkadaşının tecavüzüne maruz kaldı.

"BANA TECAVÜZ EDERKEN ANNEM DE ONA YARDIM EDİYORDU"

Kız ifadesinde, "Annemin erkek arkadaşı her zaman sarhoştu. İçimde şeytan olduğunu söyledi ve annem de buna inandı. Ben 8 yaşındayken beni uyandırıp istemememe rağmen benimle ilişkiye giriyordu. Ben yatmaya gitmeden önce hep bana 'Hemen uykuya dalma, ne yapmak zorunda olduğunu biliyorsun' diyordu. Karşı çıktığımda ise annem beni kemerle dövüyordu ve erkek arkadaşına kolaylık sağlamak için bacaklarımı ayırıyordu. Bazen sabaha kakar bana tecavüz ediyordu. Bazen kondom kullanıyordu bazen de kullanmıyordu." diye konuştu.

ANNE 14 YIL CEZA ALDI, SEVGİLİSİ KAÇTI

Olay, kızın durumu babaannesine anlatmasından sonra ortaya çıktı. Anne çıkarıldığı mahkeme tarafından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Erkek arkadaşı ise kaçtı. Küçük kızın ise psikolojik destek aldığı açıklandı.