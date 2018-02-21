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ŞOK! 111 kız öğrencinin kaybolduğu açıklandı

AA |  21 Şubat 2018 Çarşamba - 20:19 | Son Güncelleme : 21 02 2018 - 20:20

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Boko Haram örgütü tarafından bir okula düzenlenen saldırı sonrası kaybolan öğrenci sayısının 111 olduğu bildirildi.


Yobe eyaleti Polis Sözcüsü Abdulmaliki Sumonu, yaptığı açıklamada,  Dapchi bölgesinde örgütün bir okula düzenlediği saldırının ardından çok sayıda  kız öğrencinin kaybolduğunu ifade etti.
 
Sumonu, 926 öğrenciden sadece 815'inin okulda göründüğünü belirterek,  saldırıdan sonra 111 kız öğrenciden haber alınamadığını kaydetti.
 
Bölgede arama çalışmalarının başlatıldığını dile getiren Sumonu, kısa  zamanda öğrencilerin kurtarılacağını söyledi.
 
Pazartesi günü Boko Haram tarafından eyaletin Dapchi bölgesinde  bulunan bir kız okuluna baskın düzenlenmiş ve saldırı sonrası 94 öğrencinin  kaybolduğu iddia edilmişti.
 
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko  Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından  2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Terör örgütünün  saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda  kalmıştı.

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