Soğuk yerken dişler hassasiyet gösteriyorsa dikkat!

Soğuk içecekler ya da dondurma, karpuz gibi soğuk yiyecekler tüketirken dişlerde oluşan hassasiyet pek çok kişi için oldukça acı verici bir duruma dönüşebiliyor. Dişlerde oluşan hassasiyetin pek çok nedeni olabileceğini belirten Diş Hekimi Arzu Yalnız diş hassasiyetini ortadan kaldırmak için çözüm önerilerini sıraladı.

Soğuk içecekler ya da dondurma, karpuz gibi soğuk yiyecekler tüketirken dişlerde oluşan hassasiyet hayat kalitesini ciddi anlamda etkiliyor. Bu durumun çözülmemesi ise daha büyük sorunlara yol açabilir.

NEDENLERİ FARKLI

Dişlerde yaşanan hassasiyet hakkında bilgi veren Diş Hekimi Arzu Yalnız “Soğuk yiyecekler yenildiğinde dişler hassasiyet gösteriyorsa bunun birçok sebebi var. Öncelikle diş eti çekilmelerinde eğer kemik erimişse, diş eti çekilmişse kök açığa çıkmıştır. Kökü, mine korumadığı için aşırı hassasiyet yapar. Diğer bir konu diş sıkmalar. Diş sıkmalar çok fazlaysa dişin üst tarafı aşınır. Aşındığı için yine hassas tabaka açığa çıkar. Yani minenin koruduğu bir alt tabaka açığa çıkar. Yine bir başka konu diş gıcırdatmalar, diş sıkmalar da minede oluşan çatlaklar yine çok soğuk, çok sıcaklarda özellikle dondurma gibi ağızda kalan düşük ısılı yiyeceklerde aşırı hassasiyet, kamaşma gibi durumlar oluşturur. Limon yemek, erik yemek bütün bunlarda aşırı hassasiyete sebep olur” dedi.

MİNE ATMALARI OLUŞUYOR

Diş fırçalamalara dikkat çeken Yalnız, “Eğer kişi fırçayı çok sert kullanıyorsa dişler aşınır özellikle diş etine yakın kısımlarda çukurcuklar şeklinde aşınmalar olur o da inanılmaz hassasiyet verir. Ayrıca örneğin dişleriyle fındık fıstık kıranlarda tıpkı porselen tabağın atmaları gibi diş etine yakın yerlerde mine atmaları oluşur. Gözle görülmeyen minik atmalar bile olsa onlarda inanılmaz hassasiyetler yapar soğuk yendiği zaman” diye konuştu.

ASİTLİ İÇEKLERDEN SONRA SU İÇİN

Asitli yiyecek, içeceklerin dişlere büyük zarar verdiğini aktaran Arzu Yalnız, “Asitli içecekler dişin minesinde çatlaklar, aşınmalar ve hassasiyete yatkınlığa sebep oluyor. Onun dışında limonata, portakal, kivi, greyfurt suyu gibi şeyler sağlıklı ancak arkasından hemen su içmek gerekir. Bu tarz içeceklerden sonra su tüketmek veya ağzı çalkalamak ağzı nötralize eder” dedi.

ÇÖZÜMÜ NE?

Yalnız’ın diş hassasiyetini ortadan kaldırmak için çözüm önerileri hakkında ise şunları söyledi: “Çözüm sorunu tespit etmekten geçiyor. Diş macunları gibi basit çözümler bir süre korur ancak bir sonraki yiyecekte o aşınıp gider. Bu sebeple daha radikal , kökten çözümler gerekli. Bunu da ancak diş hekimi tespit edip sorunu çözebilir. Diş eti çekilmeleri zaten başlı başına bir problem ve tedavi edilmesi gerekir. Çok açıkta yüzeyler varsa onların güçlenmesi için belli uygulamalar yapılır klinikte. Çok sert fırçalamalara bağlı aşınmış çukurlaşmış yüzeyler dolgularla güçlendirilebilir. Onun dışında çatlaklar vs. Minik akışkan dolgularla pürüzsüz hale getirilip koruma altına alınabilir. Çürükler varsa mutlaka tedavi edilmelidir.”

YEMEKTEN YARIM SAAT SONRA DİŞ FIRÇALANMALI

Evde yapılabilecek uygulamalar hakkında ise Arzu Yalnız, “Diş macunu olarak florid içeren koruyucu diş macunlarını öneririm. Fırçaladıktan bir süre sonra bir şey yenilip içilmemesi gerekir. Aynı şekilde yemek yedikten hemen sonra da diş fırçalamak doğru değildir. Yemeğin dişler üzerindeki asidik etkisinin geçmesi beklenmelidir, bu da yarım saattir. Ayrıca diş fırçalarken çok sert fırça kullanılmamalı. Orta sertlikteki fırça en idealidir” ifadelerini kullandı.