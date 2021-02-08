Soğuk havalar ne zaman gelecek? Yeni kar yağışı ne zaman bekleniyor?

Meteoroloji'nin tarafından verilen bilgiye göre İstanbul'a kar yağışı geri yeniden dönüyor. Sıcaklıklarının cuma gününden itibaren 10 derece düşmesi bekleniyor. Orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda 14 Şubat Pazar günü İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin tamamı kar yağışı altında kalacağı görünüyor.

Mevsim normallerinin üzerinden devam eden sıcaklık Cuma gününden itibaren yerini soğuk havaya bırakacak. Cuma gününden itibaren sıcaklık 10 derece düşecek, kar yağısı gelecek. Meteoroloji'nin 'Orta ve uzun vadeli' tahmin haritasında göre ise İstanbul'a 14 Şubat Pazar günü yeniden kar yağışı görünüyor. Kar yağışı İstanbul ile birlikte Marmara'nın tamamı ile İç Anadolu Bölgesi'nde de etkili olacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.