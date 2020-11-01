Soğuk algınlığı, grip ve koronavirüse karşı en büyük koruyucu!

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı vakaları da artıyor. Koronavirüs sürecinde üst solunum yolu hastalıklarından korunmak önem taşıyor. Yapılan çalışmalar cerrahi maskelerin soğuk algınlığına veya gribe karşı en iyi korumanız olduğunu ortaya koyuyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahar Çolpan, koronavirüsün en büyük koruyucusunun maske olduğunu belirterek, aynı zamanda maskenin üst solunum yolu enfeksiyonlarından da koruyacağını söyledi.

Soğuk havaların grip riskini arttırabileceği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar koronavirüs sürecinde hem salgından hem de mevsimsel gripten korunmanın önemine dikkat çekiyor. Her iki enfeksiyona aynı anda yakalanma riskine karşı uzmanlar bu süreçte en önemli önlemin maske olduğunu belirtiyor. Yapılan araştırmalar da cerrahi maskelerin soğuk algınlığına veya gribe karşı en iyi korumanız olduğunu ortaya koyuyor.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahar Çolpan, havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonlarda bir artış görmeye başlayacaklarını kaydetti.

MASKE EN BÜYÜK KORUYUCU!

Prof. Dr. Bahar Çolpan, bir anda 5-10 derece gibi düşüşlerin vücudun ısısını ayarlayamaması nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir yatkınlık oluştuğunu ifade ederek, “Havaların soğumasıyla birlikte aynı zamanda kapalı ortamlarda bulunma durumu da artmakta. Okulların açılması, kafeler, alışveriş merkezleri daha kalabalık hale gelecektir. Kapalı ortamlarda ise birbirimize damlacık yoluyla enfeksiyonları bulaştırma ihtimalimiz de daha artmakta. Bundan dolayı da bizim şu anda en büyük koruyucumuz esasında maskemiz. Covid nedeniyle zaten halkımız maske kullanmaya çoğunlukla alıştı. Bu aynı zamanda bizi üst solunum yolu enfeksiyonlarından da koruyacaktır. Maskenin yanı sıra tabi ki mesafemizi, el hijyenimize dikkat etmemiz, bol miktarda C vitamini tüketmemizi öneriyorum. Eğer yetersizse, güneşli havalarda dolaşarak D vitamini desteği de almakta fayda var. Okullarda ise özellikle teneffüs araları olabilir ya da diğer zamanlarda saat başı 5-10 dakikalık bile kapalı ortamların havalandırılması bizim için çok önemli. Hem üst solunum yolu enfeksiyonlarını hem de Covid açısından da ciddi bir önlem olacaktır” dedi.

HASTALANMAMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?