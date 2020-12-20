Gaziantep mutfağında önemli bir yere sahip yemekler arasında bulunan soğan kebabı, yöre halkı tarafından havaların soğuduğu, grip ve nezle gibi rahatsızlıkların yoğun olarak görüldüğü dönemlerde tüketiliyor. Peki, Soğan Kebabı nasıl yapılır? Soğan kebabı tarifi ve yapılışı...

Gastronomi alanında UNESCO tarafından tescillenen Gaziantep mutfağında önemli bir yeri olan soğan kebabı, gribal enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi nedeniyle yöre halkından yoğun talep görüyor. Acı soğan ve etin birleşmesiyle oluşturulan, nar ekşisi, pul biber ve limonla terbiye edilen kebap, görüntüsü ve lezzetiyle dikkati çekiyor. Peki, Soğan Kebabı nasıl yapılır? İşte Soğan kebabı tarifi ve yapılışı...

EN ÇOK KIŞIN TÜKETİLİYOR

Lezzeti ve ürün çeşitliliğiyle ön plana çıkan, UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'in önemli lezzetlerinden soğan kebabı, kış aylarında en çok tercih edilen yemeklerin başında geliyor.

Acı soğan ve etin birleşmesiyle oluşturulan, nar ekşisi, pul biber ve limonla terbiye edilen kebap, görüntüsü ve lezzetiyle dikkati çekiyor.

SOĞANIN FAYDALARI

Soğanın bol miktarda A, B, C vitamini, fosfor, iyot ve kükürt gibi faydalı maddeler içerdiğini belirten uzmanlar soğanın bu yönüyle doğal antibiyotik olduğuna dikkat çekiyor. Soğanın kansere karşı koruyucu etkisini yapılan çalışmalar da ortaya koyuyor. Araştırmalar, soğanın HDL (iyi huylu kolesterol) seviyesini de artırdığını göstermiştir. Kuru soğan ayrıca vücutta antibiyotik etkisi göstererek hastalıklara karşı koruyor. Soğan bedenin savunma sistemi yani bağışıklığı da güçlendirdiği için özellikle soğuk havalarda sıklıkla tüketiliyor.

SOĞAN KEBABI TARİFİ VE YAPILIŞI

Malzemeler

1 kilo ufak soğan (mandalina büyüklüğünde)

350 gr az yağlı kıyma

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

2 çay kaşığı Tuz

Sosu için:

Çeyrek çay bardağı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı domates salçası

1,5 çay bardağı su

SOĞAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Kıymayı yoğurma kabına alın. İçine tuz, karabiber ve kırmızı biber ilave ederek 5 dakika yoğurun. Soğan sayısı kadar parçaya bölüp yuvarlayın ve kenara alın. Soğanların tepelerindeki püskülleri bıçak yardımıyla kesin. Yıkayın ve soğanın ilk kabuk katmanını alın. Tam ortasından soğanın katlarını çıkarın arasında boşluk kalsın buraya yaptığınız köfteler sığdırılacak… Soğanların aralarına köfteleri sıkıştırın ve tepsiye dizin. Tüm soğan ve kıyma bitinceye kadar bu işleme devam edin. Önceden ısıtılmış 250 derecede fırında soğanların ve köftelerin rengi değişinceye kadar pişirin. Nar ekşisi, salça ve suyu bir kasede iyice çırpın. Pişen soğanları fırından alın ve kaşık yardımıyla üzerine bu sostan gezdirin. Tepsinin üzerini alüminyum folyo ile kapatın ve 10-15 dakika daha soğanlar tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.