Fransız soğan çorbası Fransız mutfağında işe alma yemeği olarak biliniyor. Fransız Soğan çorbası dilimlenmiş soğanların 20 dakika boyunca terletme yöntemi ile ağır ağır pişirilerek hazırlanmasıyla yapılıyor. Peki, Soğan çorbası nasıl yapılır? Fransız soğan çorbası tarifi...

Yemek yarışmaları ile gündeme gelen Fransız Soğan çorbası Fransız Mutfağı'nın önemli yemekleri arasında yer alıyor. Teknik açıdan zorluğu nedeniyle Fransız soğan çorbası tarifi Fransız mutfağında işe alma yemeği olarak biliniyor. Peki, Soğan çorbası nasıl yapılır? İşte Fransız soğan çorbası tarifi...

FRANSIZ SOĞAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

4 adet büyük boy Soğan,

2 diş sarımsak,

1 tepeleme yemek kaşığı tereyağı,

2 yemek kaşığı un,

2 su bardağı oda sıcaklığında et suyu,

3 su bardağı oda sıcaklığında su,

1 çay kaşığı karabiber,

1 tatlı kaşığı kekik,

1 çay kaşığı şeker,

Tuz.

Üzeri için;

2 dilim baget ekmek,

1 yemek kaşığı ince rendelenmiş kaşar peyniri,

1 tatlı kaşığı parmesan rendesi.

FRANSIZ SOĞAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanları, ince ince piyazlık doğrayın. Sarımsakları küçük parçalar halinde doğrayın.

Tereyağını büyük boy bir tencerede eritin. Doğranmış kuru soğan, sarımsak, defne yaprakları ve taze kekikleri; eriyen tereyağında, orta ateşte sotelemeye başlayın. Fransız soğan çorbasının en önemli püf noktası dilimlenmiş soğanların uzun süre terletilmesi işlemidir. Soğan çorbası için soğanların yaklaşık 20 dakika boyunca terletilmeleri gerekiyor.

25-30 dakika kadar kısık ateşte, soğanlar iyice karamelize olana kadar yanmamalarına dikkat ederek karıştırmaya devam edin.

Arzu ederseniz bir parça yağlı kağıdı, tencerenizin genişliği kadar daire şeklinde kesin. İyice ıslattığınız yağlı kağıdı doğranmış soğanların üzerine kapatın ve arada sırada karıştırarak işlemi tekrarlayın. Bu soğanlarınızın terlemesine yardımcı olacaktır.

Soğanlar iyice yumuşadıktan sonra orta-yüksek ateşte 4-5 dakika karıştırmaya devam ederek soğanların biraz renklenmesine izin verin.

Kırmızı şarabı ekleyin. Yüksek ateşte, şarap uçana ve soğanlar kuruyana kadar kaynatma işlemini sürdürün.

Aromalarını soğana veren kuru kekik ve defne yapraklarını tencereden çıkartın.

Kavrulan soğanlara unu katıp 5 dakika kadar kavurun. Un hafifçe kavrulduktan sonra sıcak et suyunu ekleyin ve çorba karışımını kaynamaya alın.

Yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirdiğiniz çorbayı, kaselere aldıktan sonra üzerlerine birer dilim baget ekmek yerleştirin.

Rendelenmiş Gruyere ya da Emmental peyniri eklediğiniz çorbaları, 220 derece fırında peynirler eriyip üzerleri kızarana kadar fırınlayın.

Fırından çıkan çorbaların sıcak olduğunu, kendinize ya da misafirlerinize hatırlatarak servis edin.